Следком Ямала возбудил уголовное дело после нападения с ножом на школьницу

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Следком Ямала возбудил уголовное дело
Следком Ямала возбудил уголовное дело Фото:

В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело после происшествия в школе № 3, где 11-летний мальчик напал на ученицу с ножом и ранил охранника. Об этом сообщает окружной следком. 

«Следственным отделом по городу Новый Уренгой следственного управления СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по факту происшествия в школе, по признакам преступлений, предусмотренных статьей 293 УК РФ (халатность) и статьей 238 УК РФ (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности)», — сообщается в telegram-канале СУ СК ЯНАО. 

Также источник поясняет обстоятельства происшествия. Учащийся ударил перочинным ножом охранника, когда тот пытался остановить конфликт несоврешеннолетнего с другой ученицей. «Пострадавший доставлен с резанной раной на щеке в медицинское учреждение, ему оказана квалифицированная помощь, оснований для госпитализации не имеется», — сообщает канал. На месте происшествия работают следователи СКР. 

Ранее URA.RU рассказало, что в школе № 3 Нового Уренгоя ребенок пронес в школу нож и напал на девочку. Нож отобрал охранник, получивший легкое ранение. Полиция и прокуратура проводит проверки. Ранее мальчик принимал успокоительные препараты.

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В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело после происшествия в школе № 3, где 11-летний мальчик напал на ученицу с ножом и ранил охранника. Об этом сообщает окружной следком.  «Следственным отделом по городу Новый Уренгой следственного управления СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по факту происшествия в школе, по признакам преступлений, предусмотренных статьей 293 УК РФ (халатность) и статьей 238 УК РФ (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности)», — сообщается в telegram-канале СУ СК ЯНАО.  Также источник поясняет обстоятельства происшествия. Учащийся ударил перочинным ножом охранника, когда тот пытался остановить конфликт несоврешеннолетнего с другой ученицей. «Пострадавший доставлен с резанной раной на щеке в медицинское учреждение, ему оказана квалифицированная помощь, оснований для госпитализации не имеется», — сообщает канал. На месте происшествия работают следователи СКР.  Ранее URA.RU рассказало, что в школе № 3 Нового Уренгоя ребенок пронес в школу нож и напал на девочку. Нож отобрал охранник, получивший легкое ранение. Полиция и прокуратура проводит проверки. Ранее мальчик принимал успокоительные препараты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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