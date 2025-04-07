Блогера Жидковского хотят проверить на предмет ЛГБТ*-пропаганды на Тотальном диктанте

Российского блогера Алексея Жидковского хотят проверить на предмет пропаганды ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) среди несовершеннолетних после его участия в образовательном проекте «Тотальный диктант-2025». Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий запросил Генеральную прокуратуру заняться этой проверкой.
«Прошу Вас провести проверку по факту выступления Жидковского Алексея Романовича перед несовершеннолетними на предмет наличия признаков пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений...» —написал Слуцкий в обращении к генпрокурору РФ Игорю Краснову. Текст документа передает ТАСС.
Организация «Русская община» заявила, что Жидковский является «открытым трансвеститом». Представителей общины возмутило участие блогера в мероприятии, ориентированном на студентов, в том числе и несовершеннолетних, которое поддерживается Фондом президентских грантов.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
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