В Германии умерла секретарь концлагеря «Штутгоф» Фурхнер

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В Германии умерла секретарь концлагеря, осужденная на 97 году жизни
В Германии умерла секретарь концлагеря, осужденная на 97 году жизни Фото:

Бывшая секретарь коменданта концлагеря «Штутгоф» в Германии Ирмгард Фурхнер скончалась на 100-м году жизни. Об этом сообщили немецкие СМИ.  

«Ирмгард Ф., бывшая секретарь коменданта в концлагере „Штутгоф“, умерла в возрасте 99 лет», — пишет портал SHZ. Фурхнер работала в концлагере, когда еще не была совершеннолетней — ей тогда не исполнилось и 21 года. Суд начал рассматривать ее дело только в 2022-м. За свою роль в деятельности концлагеря она была осуждена на два года тюрьмы условно, это произошло всего за три года до ее смерти. При этом сама Фурхнер пыталась скрыться от правосудия, а ее защита подавала аппелляцию на судебный вердикт.

Концлагерь «Штутгоф», где Фурхнер работала секретарем, был создан в 1939 году и располагался на территории оккупированной Польши. В лагере погибло около 65 тысяч узников, там проводились медицинские эксперименты, а также производилось мыло из человеческих тел. На месте лагеря теперь функционирует музей.

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Бывшая секретарь коменданта концлагеря «Штутгоф» в Германии Ирмгард Фурхнер скончалась на 100-м году жизни. Об этом сообщили немецкие СМИ.   «Ирмгард Ф., бывшая секретарь коменданта в концлагере „Штутгоф“, умерла в возрасте 99 лет», — пишет портал SHZ. Фурхнер работала в концлагере, когда еще не была совершеннолетней — ей тогда не исполнилось и 21 года. Суд начал рассматривать ее дело только в 2022-м. За свою роль в деятельности концлагеря она была осуждена на два года тюрьмы условно, это произошло всего за три года до ее смерти. При этом сама Фурхнер пыталась скрыться от правосудия, а ее защита подавала аппелляцию на судебный вердикт. Концлагерь «Штутгоф», где Фурхнер работала секретарем, был создан в 1939 году и располагался на территории оккупированной Польши. В лагере погибло около 65 тысяч узников, там проводились медицинские эксперименты, а также производилось мыло из человеческих тел. На месте лагеря теперь функционирует музей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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