В Кургане побит температурный рекорд 78-летней давности

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В Кургане 7 апреля воздух прогрелся до 22,5 градусов
В Кургане 7 апреля воздух прогрелся до 22,5 градусов Фото:

В Кургане 7 апреля была зафиксирована рекордная температура 22,5 градуса. Предыдущий максимум этих суток был отмечен в 1947 году. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45».

«В Кургане побит рекорд 78-летней давности. Сегодня главная метеостанция города отметила максимальную температуру 22,5 градуса. Это новый максимум для 7 апреля. Предыдущий максимум этих суток был зафиксирован в 1947 году (21,5)», — говорится в telegram-канале «Погода 45». Отмечается, что это уже одиннадцатый рекорд с начала года.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков предупредил жителей о пожароопасном сезоне. Все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности. Он призвал не разводить огонь и объяснить детям опасность игр с огнем, так как это может привести к серьезным последствиям. В случае обнаружения пожара необходимо сразу звонить по номеру 112.

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В Кургане 7 апреля была зафиксирована рекордная температура 22,5 градуса. Предыдущий максимум этих суток был отмечен в 1947 году. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45». «В Кургане побит рекорд 78-летней давности. Сегодня главная метеостанция города отметила максимальную температуру 22,5 градуса. Это новый максимум для 7 апреля. Предыдущий максимум этих суток был зафиксирован в 1947 году (21,5)», — говорится в telegram-канале «Погода 45». Отмечается, что это уже одиннадцатый рекорд с начала года. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков предупредил жителей о пожароопасном сезоне. Все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности. Он призвал не разводить огонь и объяснить детям опасность игр с огнем, так как это может привести к серьезным последствиям. В случае обнаружения пожара необходимо сразу звонить по номеру 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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