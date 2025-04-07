В Кургане побит температурный рекорд 78-летней давности

В Кургане 7 апреля была зафиксирована рекордная температура 22,5 градуса. Предыдущий максимум этих суток был отмечен в 1947 году. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45».
«В Кургане побит рекорд 78-летней давности. Сегодня главная метеостанция города отметила максимальную температуру 22,5 градуса. Это новый максимум для 7 апреля. Предыдущий максимум этих суток был зафиксирован в 1947 году (21,5)», — говорится в telegram-канале «Погода 45». Отмечается, что это уже одиннадцатый рекорд с начала года.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков предупредил жителей о пожароопасном сезоне. Все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности. Он призвал не разводить огонь и объяснить детям опасность игр с огнем, так как это может привести к серьезным последствиям. В случае обнаружения пожара необходимо сразу звонить по номеру 112.
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