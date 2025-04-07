В Кургане народный артист России Денис Мацуев вручил стипендии фонда «Новые имена» юным музыкантам. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
«Проводим фестиваль. После концерта Денис Леонидович вручил стипендии фонда „Новые имена“ нашим юным талантам», — говорится на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».
Стипендии фонда «Новые имена» получили Анна Гаврилова (Введенская детская музыкальная школа, преподаватель Валентина Линдерберг), Арстан Мурзахметов (Белозерская детская школа искусств, преподаватель Лариса Дягилева) и Ульяна Набатчикова (детская школа искусств им. Громова г. Кургана, преподаватель Наталья Соколова).
Ранее URA.RU сообщало, что курганские танцоры Иван Дятлов и Арина Перевалова из клуба «Art of Dance» ДЮСШ №1 им. А.А. Семенова выиграли Первенство России в Европейской программе в категории Дети-1. Они обошли сильнейшие пары страны.
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