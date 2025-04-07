Российские военные заблокировали пути движения ВСУ у Горналя

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ВС РФ продвигаются в Курской области
ВС РФ продвигаются в Курской области Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Российские войска активно продвигаются в Курской области — они заблокировали пути движения ВСУ у села Горналь с севера и востока. Об этом сообщил источник в группировке «Север».

«По сути, населенный пункт Горналь сейчас блокирован с севера и с восточной стороны», — подчеркнул источник в группировке «Север» в беседе с РИА Новости. Он также добавил, что штурмовые подразделения 22-го полка 44-го армейского корпуса, совместно с подразделениями морской пехоты, активно продвигаются к Горнальскому монастырю, где уже ведутся боевые действия.

По информации источника, несмотря на значительное сопротивление, российская артиллерия успешно подавляет огневые точки противника, а пехота продолжает наступление. Это позволяет ВС РФ эффективно продвигаться вперед и не дает возможности противнику закрепиться на занимаемых позициях.

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Российские войска активно продвигаются в Курской области — они заблокировали пути движения ВСУ у села Горналь с севера и востока. Об этом сообщил источник в группировке «Север». «По сути, населенный пункт Горналь сейчас блокирован с севера и с восточной стороны», — подчеркнул источник в группировке «Север» в беседе с РИА Новости. Он также добавил, что штурмовые подразделения 22-го полка 44-го армейского корпуса, совместно с подразделениями морской пехоты, активно продвигаются к Горнальскому монастырю, где уже ведутся боевые действия. По информации источника, несмотря на значительное сопротивление, российская артиллерия успешно подавляет огневые точки противника, а пехота продолжает наступление. Это позволяет ВС РФ эффективно продвигаться вперед и не дает возможности противнику закрепиться на занимаемых позициях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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