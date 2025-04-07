Российские войска активно продвигаются в Курской области — они заблокировали пути движения ВСУ у села Горналь с севера и востока. Об этом сообщил источник в группировке «Север».
«По сути, населенный пункт Горналь сейчас блокирован с севера и с восточной стороны», — подчеркнул источник в группировке «Север» в беседе с РИА Новости. Он также добавил, что штурмовые подразделения 22-го полка 44-го армейского корпуса, совместно с подразделениями морской пехоты, активно продвигаются к Горнальскому монастырю, где уже ведутся боевые действия.
По информации источника, несмотря на значительное сопротивление, российская артиллерия успешно подавляет огневые точки противника, а пехота продолжает наступление. Это позволяет ВС РФ эффективно продвигаться вперед и не дает возможности противнику закрепиться на занимаемых позициях.
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