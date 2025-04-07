Курганцы жалуются, что не могут дозвониться до транспортного управления

Жители Заозерного района Кургана жалуются на недоступность транспортного управления и проблемы с автобусными маршрутами. После начала ремонта на улице Дзержинского изменились схемы движения общественного транспорта, однако не все маршруты следуют утвержденным схемам. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Сегодня коллеги из Северного так и не дождались 65-го на остановке. Этот маршрут кольцевой, и, видимо, перевозчик решил ездить не по полному кольцу, а по сокращенной версии, не заезжая в Северный. Опоздали на работу», — рассказал подписчик в telegram-канале «Зазик».
При этом связаться с транспортным управлением, чтобы уточнить новую схему движения, невозможно. «Если попытаться дозвониться до специалистов Транспортного управления, то сразу слышны короткие гудки. Телефон отключен на протяжении всего дня», — сообщает подписчик.
Корреспондентом URA.RU направлен запрос в администрацию Кургана. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что перевозчики из Кургана столкнулись с проблемами после покупки новых автобусов в лизинг для городских маршрутов. Автобусы требуют ремонта и ожидают запчастей, что увеличивает время простоя и приводит к убыткам. Кроме того, в транспортной сфере ощущается нехватка кадров, особенно водителей.
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