Курганцы жалуются, что не могут дозвониться до транспортного управления

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Курганцы жалуются, что не могут дозвониться до транспортного управления
Курганцы жалуются, что не могут дозвониться до транспортного управления Фото:

Жители Заозерного района Кургана жалуются на недоступность транспортного управления и проблемы с автобусными маршрутами. После начала ремонта на улице Дзержинского изменились схемы движения общественного транспорта, однако не все маршруты следуют утвержденным схемам. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Сегодня коллеги из Северного так и не дождались 65-го на остановке. Этот маршрут кольцевой, и, видимо, перевозчик решил ездить не по полному кольцу, а по сокращенной версии, не заезжая в Северный. Опоздали на работу», — рассказал подписчик в telegram-канале «Зазик».

При этом связаться с транспортным управлением, чтобы уточнить новую схему движения, невозможно. «Если попытаться дозвониться до специалистов Транспортного управления, то сразу слышны короткие гудки. Телефон отключен на протяжении всего дня», — сообщает подписчик.

Корреспондентом URA.RU направлен запрос в администрацию Кургана. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что перевозчики из Кургана столкнулись с проблемами после покупки новых автобусов в лизинг для городских маршрутов. Автобусы требуют ремонта и ожидают запчастей, что увеличивает время простоя и приводит к убыткам. Кроме того, в транспортной сфере ощущается нехватка кадров, особенно водителей.

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Жители Заозерного района Кургана жалуются на недоступность транспортного управления и проблемы с автобусными маршрутами. После начала ремонта на улице Дзержинского изменились схемы движения общественного транспорта, однако не все маршруты следуют утвержденным схемам. Об этом сообщается в социальных сетях. «Сегодня коллеги из Северного так и не дождались 65-го на остановке. Этот маршрут кольцевой, и, видимо, перевозчик решил ездить не по полному кольцу, а по сокращенной версии, не заезжая в Северный. Опоздали на работу», — рассказал подписчик в telegram-канале «Зазик». При этом связаться с транспортным управлением, чтобы уточнить новую схему движения, невозможно. «Если попытаться дозвониться до специалистов Транспортного управления, то сразу слышны короткие гудки. Телефон отключен на протяжении всего дня», — сообщает подписчик. Корреспондентом URA.RU направлен запрос в администрацию Кургана. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что перевозчики из Кургана столкнулись с проблемами после покупки новых автобусов в лизинг для городских маршрутов. Автобусы требуют ремонта и ожидают запчастей, что увеличивает время простоя и приводит к убыткам. Кроме того, в транспортной сфере ощущается нехватка кадров, особенно водителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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