За долги погибшего на СВО пермского предпринимателя Газаряна ответят наследники

В суде затребовали данные о наследниках пермского бизнесмена Владимира Газаряна. Арбитраж Белгородской области возобновил слушания, объявив погибшего на СВО предпринимателя банкротом. Газаряна в 2023 году признали виновным в мошенничестве и приговорили к пяти годам колонии.
«Из Белгородской нотариальной палаты истребованы данные о его [Владимира Газаряна] наследственном деле. Разбирательство в Свердловском районном суде Перми возобновлено 28 февраля. На заседании, которое прошло 4 апреля, в качестве соответчиков привлечены четыре наследника», — на делопроизводство ссылается «РБК-Пермь». Очередное слушание намечено на 4 июня.
Следствие установило, что Газарян похитил деньги, выделенные на строительно-монтажные работы в районе Усть-Качки. Для этого предоставил фиктивные акты о приемке выполненных работ. При этом по факту ничего на объекте ничего сделано не было. Похищенные средства бизнесмен перевел на свои счета, счета своих родственников и подконтрольных ИП и ООО. Сумма ущерба превысила 68 млн рублей. Предпринимателя задержали в августе 2022 года в Хабаровске, где он скрывался от правоохранителей. На имущество Газаряна — шесть объектов недвижимости в различных регионах России — суд наложил арест.
Бизнесмен в апреля прошлого года заключил контракт о прохождении военной службы. Дело о банкротстве Газаряна было приостановили на период пребывания в зоне конфликта. Он погиб 13 ноября.
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