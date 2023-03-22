Пермский бизнесмен, похитивший свыше 60 миллионов рублей, предстанет перед судом

Объем уголовного дела в отношении Владимира Газаряна составил 34 тома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермские полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении бизнесмена Владимира Газаряна, 52-летний директор ООО «Сириус» обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при исполнении госконтракта. Уголовное дело в отношении Газаряна, будет направлено в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

«Следствием установлено, что мужчина путем обмана похитил средства, выделенные на строительно-монтажные работы в районе с. Усть-Качки. Уголовное дело в отношении коммерческого директора общества с ограниченной ответственностью [«Сириус] будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Объем уголовного дела составил 34 тома», — информирует пресс-служба краевого главка.

По версии следствия, Газарян похитил деньги, предназначенные для проведения работ по берегоукреплению в районе села Усть-Качка. Для этого он изготовил фиктивные акты о приемке выполненных работ и справок об их стоимости. При этом работы на объекте не выполнялись. Похищенные деньги бизщнесмен перевел на свои счета, счета своих родственников, а также подконтрольных ему ИП и ООО. Ущерб, нанесенный действиями Газаряна, превысил 68 млн рублей. Бизнесмена задержали в августе 2022 года в Хабаровске, где он скрывался от следствия.