Подрядчика пермского госконтракта обвинили в хищении 50 млн рублей

Подрядчика берегоукрепления Владимира Газаряна обвинили в хищении 50 млн рублей

16 сентября 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

Деньги из бюджета были выделены на берегоукрепление Камы Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Бизнесмен Владимир Газарян, который руководил фирмой, исполняющей госконтракт по берегоукреплению Камы в селе Усть-Качка (Пермский край) частично признал вину в мошенничестве. Он озвучил сумму хищения. «Бизнесмен Владимир Газарян частично признал вину в мошенничестве на сумму „не менее 50 млн рублей“ при исполнении госконтракта по берегоукреплению. Это стало известно из оглашенного в суде протокола его допроса, проведенного в Хабаровске после задержания», — сообщил РБК Пермь. Уголовное дело в отношении руководства ООО «Сириус» было возбуждено 11 августа 2021 года. Среди допрошенных свидетелей оказался уроженец Баку, зарегистрированный в Белгороде и проживающий в Комсомольске-на Амуре, Владимир Газарян, который являлся коммерческим директором ООО «Сириус» с декабря 2017 года по 26 июня 2019 года. По версии следствия, Газарян изготовил подложные акты выполненных работ, справки о приемке и стоимости работ. На их основании из бюджета Пермского края для берегоукрепления Камы около Усть-Качки было выплачено «не менее 50 млн рублей». Общая сумма работ составляла около 150 млн рублей. Полученные таким образом деньги Газарян перевел на счета своих родственников и подконтрольных компаний, приводит версию следствия издание.

Бизнесмен Владимир Газарян, который руководил фирмой, исполняющей госконтракт по берегоукреплению Камы в селе Усть-Качка (Пермский край) частично признал вину в мошенничестве. Он озвучил сумму хищения. «Бизнесмен Владимир Газарян частично признал вину в мошенничестве на сумму „не менее 50 млн рублей“ при исполнении госконтракта по берегоукреплению. Это стало известно из оглашенного в суде протокола его допроса, проведенного в Хабаровске после задержания», — сообщил РБК Пермь. Уголовное дело в отношении руководства ООО «Сириус» было возбуждено 11 августа 2021 года. Среди допрошенных свидетелей оказался уроженец Баку, зарегистрированный в Белгороде и проживающий в Комсомольске-на Амуре, Владимир Газарян, который являлся коммерческим директором ООО «Сириус» с декабря 2017 года по 26 июня 2019 года. По версии следствия, Газарян изготовил подложные акты выполненных работ, справки о приемке и стоимости работ. На их основании из бюджета Пермского края для берегоукрепления Камы около Усть-Качки было выплачено «не менее 50 млн рублей». Общая сумма работ составляла около 150 млн рублей. Полученные таким образом деньги Газарян перевел на счета своих родственников и подконтрольных компаний, приводит версию следствия издание.