В зоне СВО погиб 30-летний военнослужащий из Прикамья Николай Суслопаров

Церемонию прощания с бойцом проведут 8 апреля
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб 30-летний боец из Пермского края Николай Суслопаров. Об этом сообщила мэрия Александровского округа.
«В ходе СВО 1 декабря 2024 года погиб Николай Суслопаров Александрович, 25.03.1995 года рождения. Администрация выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего», — написано в telegram-канале окружной мэрии.
Военнослужащего похоронят 8 апреля в Александровск. Прощание проведут в городском дворце культуры. Церемония начнется в 10:00.
Власти официально подтвердили известие о гибели бойца
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