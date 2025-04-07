07 апреля 2025

В зоне СВО погиб 30-летний военнослужащий из Прикамья Николай Суслопаров

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Прощание с полковником Павлом Кропотовым в Окружном доме офицеров. Екатеринбург , траур, гвоздики, цветы, память, военный
Церемонию прощания с бойцом проведут 8 апреля Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб 30-летний боец из Пермского края Николай Суслопаров. Об этом сообщила мэрия Александровского округа.

«В ходе СВО 1 декабря 2024 года погиб Николай Суслопаров Александрович, 25.03.1995 года рождения. Администрация выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего», — написано в telegram-канале окружной мэрии.

Военнослужащего похоронят 8 апреля в Александровск. Прощание проведут в городском дворце культуры. Церемония начнется в 10:00.

https://t.me/novostiamo/7888
Власти официально подтвердили известие о гибели бойца

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В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб 30-летний боец из Пермского края Николай Суслопаров. Об этом сообщила мэрия Александровского округа. «В ходе СВО 1 декабря 2024 года погиб Николай Суслопаров Александрович, 25.03.1995 года рождения. Администрация выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего», — написано в telegram-канале окружной мэрии. Военнослужащего похоронят 8 апреля в Александровск. Прощание проведут в городском дворце культуры. Церемония начнется в 10:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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