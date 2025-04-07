07 апреля 2025

Мужчина напал на пост полиции в Чечне

© Служба новостей «URA.RU»
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По предварительным данным, в результате нападения пострадал один из силовиков
По предварительным данным, в результате нападения пострадал один из силовиков Фото:

Неизвестный с ножом напал на полицейских в центре Ачхой-Мартана (Чеченская Республика). Об этом сообщил источник, знакомый с деталями произошедшего.

«Мужчина набросился с ножом на полицейских. По предварительным данным, он успел ранить минимум одного оперативника», — цитирует собственный источник telegram-канал Baza.

Нападавшего застрелили. Местные правоохранители заявили, что сейчас выясняют мотивы произошедшего.

URA.RU уже писало, что в прошлом году в Чечне была расстреляна колонна Росгвардии. В результате один человек был убит, а другой — получил ранения.

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Неизвестный с ножом напал на полицейских в центре Ачхой-Мартана (Чеченская Республика). Об этом сообщил источник, знакомый с деталями произошедшего. «Мужчина набросился с ножом на полицейских. По предварительным данным, он успел ранить минимум одного оперативника», — цитирует собственный источник telegram-канал Baza. Нападавшего застрелили. Местные правоохранители заявили, что сейчас выясняют мотивы произошедшего. URA.RU уже писало, что в прошлом году в Чечне была расстреляна колонна Росгвардии. В результате один человек был убит, а другой — получил ранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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