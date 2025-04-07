Мужчина напал на пост полиции в Чечне

Неизвестный с ножом напал на полицейских в центре Ачхой-Мартана (Чеченская Республика). Об этом сообщил источник, знакомый с деталями произошедшего.
«Мужчина набросился с ножом на полицейских. По предварительным данным, он успел ранить минимум одного оперативника», — цитирует собственный источник telegram-канал Baza.
Нападавшего застрелили. Местные правоохранители заявили, что сейчас выясняют мотивы произошедшего.
URA.RU уже писало, что в прошлом году в Чечне была расстреляна колонна Росгвардии. В результате один человек был убит, а другой — получил ранения.
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