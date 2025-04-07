07 апреля 2025

Трамп высказался о ситуации вокруг Украины

Трамп заявил, что не удовлетворен нынешней ситуацией вокруг Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп заявил, что США, Россия и Украина приближаются к договоренностям
Трамп заявил, что США, Россия и Украина приближаются к договоренностям Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия, США и Украина могут приблизиться к достижению договоренностей, но Вашингтон недоволен текущей ситуацией текущей ситуацией. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы встречаемся с Россией, мы встречаемся с Украиной. И мы как будто приближаемся [к договоренностям]. Однако мне не нравятся все бомбардировки последней недели», — сказал Трамп в ходе встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Белом доме. Трансляцию мероприятия ведет Fox News.

Ранее Трамп заявлял, что президент России Владимир Путин, и Владимир Зеленский готовы к сделке по Украине. По его словам, он регулярно взаимодействует с российским лидером, передает RT. К завершению конфликта на Украине может привести пересмотр военного присутствия США в Европе. Такой шаг может стать решающим в достижении быстрого прекращения огня между противоборствующими сторонами, пишет британское издание UnHerd. Bloomberg пишет, что Москва делает ставку на то, что Трамп пойдет на уступки по Украине.

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Россия, США и Украина могут приблизиться к достижению договоренностей, но Вашингтон недоволен текущей ситуацией текущей ситуацией. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. «Мы встречаемся с Россией, мы встречаемся с Украиной. И мы как будто приближаемся [к договоренностям]. Однако мне не нравятся все бомбардировки последней недели», — сказал Трамп в ходе встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Белом доме. Трансляцию мероприятия ведет Fox News. Ранее Трамп заявлял, что президент России Владимир Путин, и Владимир Зеленский готовы к сделке по Украине. По его словам, он регулярно взаимодействует с российским лидером, передает RT. К завершению конфликта на Украине может привести пересмотр военного присутствия США в Европе. Такой шаг может стать решающим в достижении быстрого прекращения огня между противоборствующими сторонами, пишет британское издание UnHerd. Bloomberg пишет, что Москва делает ставку на то, что Трамп пойдет на уступки по Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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