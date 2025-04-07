Трамп высказался о ситуации вокруг Украины

Россия, США и Украина могут приблизиться к достижению договоренностей, но Вашингтон недоволен текущей ситуацией текущей ситуацией. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
«Мы встречаемся с Россией, мы встречаемся с Украиной. И мы как будто приближаемся [к договоренностям]. Однако мне не нравятся все бомбардировки последней недели», — сказал Трамп в ходе встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Белом доме. Трансляцию мероприятия ведет Fox News.
Ранее Трамп заявлял, что президент России Владимир Путин, и Владимир Зеленский готовы к сделке по Украине. По его словам, он регулярно взаимодействует с российским лидером, передает RT. К завершению конфликта на Украине может привести пересмотр военного присутствия США в Европе. Такой шаг может стать решающим в достижении быстрого прекращения огня между противоборствующими сторонами, пишет британское издание UnHerd. Bloomberg пишет, что Москва делает ставку на то, что Трамп пойдет на уступки по Украине.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.