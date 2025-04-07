Экс-главу пермского оборонного завода Заворохина спасет от тюрьмы срок давности

Бывшему депутату заксобрания Прикамья Егору Заворохину и двум его замам по ФГУП «Машиностроительный завод имени Ф.Э. Дзержинского» (ЗиД) Олегу Комарову и Александру Сентябову запрошены реальные сроки с многотысячными штрафами. При этом подсудимым не грозит тюрьма и денежные взыскания из-за истечения срока давности. Защита обвиняемых требует вынести оправдательный приговор.
«Прокурор назвал обвинение доказанным. При этом по последнему из эпизодов 10-летний срок давности истек в январе 2025 года. Поэтому бывших топ-менеджеров ЗиДа предложено освободить от наказания», — на делопроизводство ссылается «РБК-Пермь». Суд должен принять окончательное решение 30 апреля.
По версии следствия, преступления совершались в 2012-2015 годах. Заворохина обвинили в трех тяжких преступлениях, среди которых злоупотребление полномочиями и покушение на мошенничество в особо крупном размере. Соучастником считают экс- замдиректора завода по правовым вопросам Комарова.
Также бывшему депутату ЗС вменяли присвоение и растрату, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Пособниками хищения называли бывшего заместителя главы компании по режиму и безопасности Александра Сентябова и экс-замначальника службы управления имуществом ЗиДа Анастасию Пятунину.
В 2019 году Заворохина приговорили к 6,5 годам лишения свободы за хищение денег с завода. Он освободился в начале декабря 2024-го. А уже в марте все долги бывшего директора пермского завода выкупил его шурин.
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