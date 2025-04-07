Сломал скулу, нос и глаз: стало известно состояние водителя автобуса, на которого напал тюменец

Водитель тюменского маршрутного автобуса, на которого напал пассажир, получил множество переломов лица. Среди них, переломы скулы, носа и глаза, сказано в заключение судмедэкспертизы.
«Диагноз: перелом правого скуловерхнечелюстного комплекса. Носовое кровотечение. Рвано-ушибленная рана носа. Перелом передне-задней стенки правой гайморовой пазухи. Гемосинус справа ЗГТ правого глаза тип А первая степень, АЗД отрицательный субконъюнктивальное кровоизлияние. Перелом стенок орбиты правого глаза», — написано в заключение. Фото документа опубликовано в telegram-канале «ЧС Тюмень».
Свой диагноз 72.RU подтвердил и сам пострадавший: «У меня скула сломана, на носу разрыв, переносица сломана… очень много травм». Он уточнил, что причиной побоев стала его иностранная внешность. Таким образом, нападавший причинил тяжкий вред здоровью, ему предлагается прийти в полицию с повинной.
URA.RU направило запрос в МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени на улице Профсоюзной в районе остановки «Циолковского» неизвестный мужчина напал на водителя маршрутного автобуса №4. Пострадавший 1958 года рождения.
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