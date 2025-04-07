07 апреля 2025

Суд арестовал имущество бывших владельцев Raven Russia

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд Москвы наложил арест на имущество бывших владельцев российских активов британской компании Raven Russia
Суд Москвы наложил арест на имущество бывших владельцев российских активов британской компании Raven Russia Фото:

Арбитражный суд Москвы по заявлению Генпрокуратуры России наложил арест на имущество бывших владельцев российских активов крупнейшей логистической компании Raven Russia Игоря Богородова и Ярослава Шувалова.  Об этом сообщают СМИ. 

«Арбитражный суд Москвы по заявлению Генпрокуратуры России наложил арест на имущество бывших владельцев российских активов британской компании Raven Russia Игоря Богородова и Ярослава Шувалова. А также петербургского ООО „Первомайская заря“ и эмиратской Dorfin Holdings Limited», — сообщают РИА Новости.

Отмечается, что эти меры приняты в рамках нового иска Генпрокуратуры, поданного 31 марта, в котором также фигурируют восемь российских юридических лиц и эмиратская Phoenix Property Group Limited. Иск касается признания сделок недействительными и изъятия имущества, но подробности пока не раскрываются. 

Ранее URA.RU сообщало, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в казну государства долей и акций группы компаний Raven Russia, крупнейшего владельца складской недвижимости в России. Речь идет о 17 организациях, входящих в группу. Общая стоимость активов Raven Russia оценивается в 120—160 млрд рублей. 

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Арбитражный суд Москвы по заявлению Генпрокуратуры России наложил арест на имущество бывших владельцев российских активов крупнейшей логистической компании Raven Russia Игоря Богородова и Ярослава Шувалова.  Об этом сообщают СМИ.  «Арбитражный суд Москвы по заявлению Генпрокуратуры России наложил арест на имущество бывших владельцев российских активов британской компании Raven Russia Игоря Богородова и Ярослава Шувалова. А также петербургского ООО „Первомайская заря“ и эмиратской Dorfin Holdings Limited», — сообщают РИА Новости. Отмечается, что эти меры приняты в рамках нового иска Генпрокуратуры, поданного 31 марта, в котором также фигурируют восемь российских юридических лиц и эмиратская Phoenix Property Group Limited. Иск касается признания сделок недействительными и изъятия имущества, но подробности пока не раскрываются.  Ранее URA.RU сообщало, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в казну государства долей и акций группы компаний Raven Russia, крупнейшего владельца складской недвижимости в России. Речь идет о 17 организациях, входящих в группу. Общая стоимость активов Raven Russia оценивается в 120—160 млрд рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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