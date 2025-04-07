Суд арестовал имущество бывших владельцев Raven Russia

Арбитражный суд Москвы по заявлению Генпрокуратуры России наложил арест на имущество бывших владельцев российских активов крупнейшей логистической компании Raven Russia Игоря Богородова и Ярослава Шувалова. Об этом сообщают СМИ.
«Арбитражный суд Москвы по заявлению Генпрокуратуры России наложил арест на имущество бывших владельцев российских активов британской компании Raven Russia Игоря Богородова и Ярослава Шувалова. А также петербургского ООО „Первомайская заря“ и эмиратской Dorfin Holdings Limited», — сообщают РИА Новости.
Отмечается, что эти меры приняты в рамках нового иска Генпрокуратуры, поданного 31 марта, в котором также фигурируют восемь российских юридических лиц и эмиратская Phoenix Property Group Limited. Иск касается признания сделок недействительными и изъятия имущества, но подробности пока не раскрываются.
Ранее URA.RU сообщало, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в казну государства долей и акций группы компаний Raven Russia, крупнейшего владельца складской недвижимости в России. Речь идет о 17 организациях, входящих в группу. Общая стоимость активов Raven Russia оценивается в 120—160 млрд рублей.
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