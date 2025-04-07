07 апреля 2025

Выручка пермского производителя водки превысила 4 миллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания специализируется на производстве водки, виски, бренди, джина и других алкогольных напитков
Компания специализируется на производстве водки, виски, бренди, джина и других алкогольных напитков Фото:

По итогу прошлого года прибыль пермского АО «Бастион» составила 107,4 млн рублей, а выручка превысила 4 млрд. Эти данные содержатся в финансовом отчете компании.

«АО „Бастион“, отчет за 2024 год. Увеличение выручки на 6,4% до 4 млрд рублей (было — 3,5 млрд). Чистая прибыль общества составила 107,4 млн рублей (рост за года на 37,6% с 78 млн)», — указано на портале «СПАРК-Интерфакс».

АО создали на базе производственных мощностей Пермского винодельческого завода, основанного в 1942 году. До 2017-го производство носило название «Уралалко», затем было переименовано. С 2003 года компания входит в отечественный холдинг «Белуга групп» (ранее — ГК «Синергия»).

URA.RU уже писало, что прибыль крупнейшего молочного комбината Прикамья перевалила за 4 млрд рублей в 2024 году. А доходом крупнейшего поставщика энергии в регионе стал рекордным.

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По итогу прошлого года прибыль пермского АО «Бастион» составила 107,4 млн рублей, а выручка превысила 4 млрд. Эти данные содержатся в финансовом отчете компании. «АО „Бастион“, отчет за 2024 год. Увеличение выручки на 6,4% до 4 млрд рублей (было — 3,5 млрд). Чистая прибыль общества составила 107,4 млн рублей (рост за года на 37,6% с 78 млн)», — указано на портале «СПАРК-Интерфакс». АО создали на базе производственных мощностей Пермского винодельческого завода, основанного в 1942 году. До 2017-го производство носило название «Уралалко», затем было переименовано. С 2003 года компания входит в отечественный холдинг «Белуга групп» (ранее — ГК «Синергия»). URA.RU уже писало, что прибыль крупнейшего молочного комбината Прикамья перевалила за 4 млрд рублей в 2024 году. А доходом крупнейшего поставщика энергии в регионе стал рекордным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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