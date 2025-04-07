Выручка пермского производителя водки превысила 4 миллиарда рублей

По итогу прошлого года прибыль пермского АО «Бастион» составила 107,4 млн рублей, а выручка превысила 4 млрд. Эти данные содержатся в финансовом отчете компании.
«АО „Бастион“, отчет за 2024 год. Увеличение выручки на 6,4% до 4 млрд рублей (было — 3,5 млрд). Чистая прибыль общества составила 107,4 млн рублей (рост за года на 37,6% с 78 млн)», — указано на портале «СПАРК-Интерфакс».
АО создали на базе производственных мощностей Пермского винодельческого завода, основанного в 1942 году. До 2017-го производство носило название «Уралалко», затем было переименовано. С 2003 года компания входит в отечественный холдинг «Белуга групп» (ранее — ГК «Синергия»).
URA.RU уже писало, что прибыль крупнейшего молочного комбината Прикамья перевалила за 4 млрд рублей в 2024 году. А доходом крупнейшего поставщика энергии в регионе стал рекордным.
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