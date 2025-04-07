07 апреля 2025

Глава ВОЗ Гебрейесус заявил о неизбежности новой пандемии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ВОЗ призвали быть готовыми к новой пандемии
В ВОЗ призвали быть готовыми к новой пандемии Фото:

Новая пандемия — это неизбежное событие. Такое мнение высказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на открытии 13-й сессии Межправительственного переговорного органа, он подчеркнул необходимость подготовки к будущим глобальным здоровьесберегающим вызовам.

«Следующая пандемия не будет ждать», — заявил Гебрейесус, добавив, что возникновение новой пандемии «это не теоретический риск, это эпидемиологическая определенность», передает ТАСС. По его словам, возникновение новой пандемии может произойти как через 20 лет, так и завтра, но важно быть к этому готовым.

По оценкам ВОЗ, последствия пандемии COVID-19 были катастрофическими, включая не только миллионы человеческих жизней, но и значительные экономические потери. Гебрейесус подчеркнул, что человеческие потери и ущерб для мировой экономики подтверждают критическую необходимость разработки и подписания международного пандемического соглашения.

Ранее ВОЗ подтвердила, что зарегистрированные в России случаи кашля с кровью не связаны с новым вирусом, а вызваны микоплазменной инфекцией. Там уточнили, что расследование было проведено совместно с Роспотребнадзором.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новая пандемия — это неизбежное событие. Такое мнение высказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на открытии 13-й сессии Межправительственного переговорного органа, он подчеркнул необходимость подготовки к будущим глобальным здоровьесберегающим вызовам. «Следующая пандемия не будет ждать», — заявил Гебрейесус, добавив, что возникновение новой пандемии «это не теоретический риск, это эпидемиологическая определенность», передает ТАСС. По его словам, возникновение новой пандемии может произойти как через 20 лет, так и завтра, но важно быть к этому готовым. По оценкам ВОЗ, последствия пандемии COVID-19 были катастрофическими, включая не только миллионы человеческих жизней, но и значительные экономические потери. Гебрейесус подчеркнул, что человеческие потери и ущерб для мировой экономики подтверждают критическую необходимость разработки и подписания международного пандемического соглашения. Ранее ВОЗ подтвердила, что зарегистрированные в России случаи кашля с кровью не связаны с новым вирусом, а вызваны микоплазменной инфекцией. Там уточнили, что расследование было проведено совместно с Роспотребнадзором.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...