Стало известно, какие машины угоняют чаще всего

«АльфаСтрахование»: самыми угоняемыми марками стали Hyundai, Kia и Lada
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В России чаще всего угоняют автомобили марки Hyundai
В России чаще всего угоняют автомобили марки Hyundai Фото:

Самыми часто угоняемыми автомобилямиза первые три месяца 2025 года оказались марки Hyundai, Kia и Lada. Об этом сообщил директор департамента страховых выплат в «АльфаСтраховании» Александр Харагезов

«Самыми угоняемыми за этот период марками стали Hyundai, Kia и Lada», — заявил  Харагезов. Его слова приводят «Известия». Он также отметил, что за этот период количество угонов автомобилей, заявленных по каско, увеличилось в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом. Кроме того, по его словам, в настоящее время происходит сдвиг преступных действий в направлении китайских марок.

Ранее автоэксперт Петр Шкуматов поделился эффективными способами защиты автомобилей от угонов. Он отметил, что профессиональные угонщики знают уязвимости современных систем безопасности и используют системы РЭБ для уклонения от маяков, пока автомобили не попадают на места отстоя или разбора. В настоящее время угоняют автомобили в основном для разборки на запчасти или легализации по поддельным документам, передает RT.

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Самыми часто угоняемыми автомобилямиза первые три месяца 2025 года оказались марки Hyundai, Kia и Lada. Об этом сообщил директор департамента страховых выплат в «АльфаСтраховании» Александр Харагезов «Самыми угоняемыми за этот период марками стали Hyundai, Kia и Lada», — заявил  Харагезов. Его слова приводят «Известия». Он также отметил, что за этот период количество угонов автомобилей, заявленных по каско, увеличилось в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом. Кроме того, по его словам, в настоящее время происходит сдвиг преступных действий в направлении китайских марок. Ранее автоэксперт Петр Шкуматов поделился эффективными способами защиты автомобилей от угонов. Он отметил, что профессиональные угонщики знают уязвимости современных систем безопасности и используют системы РЭБ для уклонения от маяков, пока автомобили не попадают на места отстоя или разбора. В настоящее время угоняют автомобили в основном для разборки на запчасти или легализации по поддельным документам, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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