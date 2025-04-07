07 апреля 2025

Когда закончат важный этап строительства на месте бывшего кинотеатра «Звездный» в Кургане

Уральский девелопер закончит забивку свай под ЖК в Кургане до середины мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Забивку свай на стройке в центре Кургана закончат в середине мая
Забивку свай на стройке в центре Кургана закончат в середине мая Фото:
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Стройка на месте кинотеатра «Звездный»

Забивку свай для строительства жилого комплекса на месте снесенного кинотеатра «Звездный» в Кургане закончат к середине мая. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно сообщили в пресс-службе девелопера.

«Работы по забивке свай планируем закончить к середине мая», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Брусники». Забивка свай для создания фундамента началась в марте после подготовки строительной площадки. 

Жилой комплекс строится в рамках КРТ. Сдать готовый объект планируют в первом квартале 2027 года. ЖК будет иметь двор на уровне второго этажа, лаунж-зоны на крышах и паркинг. Также планируют благоустроить территорию вокруг комплекса, посадив сотни деревьев и тысячи кустарников.

Ранее URA.RU писало, что некоторые горожане опасаются за свои дома из-за стройки на месте бывшего кинотеатра «Звездный». Жители соседних пятиэтажек пожаловались на то, из-за забивки свай у них в квартирах все трясется. По их словам, они боятся обрушений. При этом, девелопер сообщил о законности проведения всех работ. На это получено разрешение на основе положительной экспертизы. Все работы на строительной площадке регламентированы и производятся исключительно в дневное время с 8:00 до 18:00. 

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Забивку свай для строительства жилого комплекса на месте снесенного кинотеатра «Звездный» в Кургане закончат к середине мая. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно сообщили в пресс-службе девелопера. «Работы по забивке свай планируем закончить к середине мая», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Брусники». Забивка свай для создания фундамента началась в марте после подготовки строительной площадки.  Жилой комплекс строится в рамках КРТ. Сдать готовый объект планируют в первом квартале 2027 года. ЖК будет иметь двор на уровне второго этажа, лаунж-зоны на крышах и паркинг. Также планируют благоустроить территорию вокруг комплекса, посадив сотни деревьев и тысячи кустарников. Ранее URA.RU писало, что некоторые горожане опасаются за свои дома из-за стройки на месте бывшего кинотеатра «Звездный». Жители соседних пятиэтажек пожаловались на то, из-за забивки свай у них в квартирах все трясется. По их словам, они боятся обрушений. При этом, девелопер сообщил о законности проведения всех работ. На это получено разрешение на основе положительной экспертизы. Все работы на строительной площадке регламентированы и производятся исключительно в дневное время с 8:00 до 18:00. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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