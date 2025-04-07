Когда закончат важный этап строительства на месте бывшего кинотеатра «Звездный» в Кургане

Забивку свай для строительства жилого комплекса на месте снесенного кинотеатра «Звездный» в Кургане закончат к середине мая. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно сообщили в пресс-службе девелопера.
«Работы по забивке свай планируем закончить к середине мая», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Брусники». Забивка свай для создания фундамента началась в марте после подготовки строительной площадки.
Жилой комплекс строится в рамках КРТ. Сдать готовый объект планируют в первом квартале 2027 года. ЖК будет иметь двор на уровне второго этажа, лаунж-зоны на крышах и паркинг. Также планируют благоустроить территорию вокруг комплекса, посадив сотни деревьев и тысячи кустарников.
Ранее URA.RU писало, что некоторые горожане опасаются за свои дома из-за стройки на месте бывшего кинотеатра «Звездный». Жители соседних пятиэтажек пожаловались на то, из-за забивки свай у них в квартирах все трясется. По их словам, они боятся обрушений. При этом, девелопер сообщил о законности проведения всех работ. На это получено разрешение на основе положительной экспертизы. Все работы на строительной площадке регламентированы и производятся исключительно в дневное время с 8:00 до 18:00.
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