07 апреля 2025

Реки Тура и Ишим за сутки выросли на десятки сантиметров. Инфографика

В Тюменской области уровень воды в Туре и Ишиме вырос на 30 сантиметров
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ильинке вода прибыла всего на два сантиметра
В Ильинке вода прибыла всего на два сантиметра Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

Уровень воды в реке Ишим в Викулово и Абатском вырос за сутки на 24-27 сантиметров. При этом в Ялуторовске в реке Тобол вода начала убывать. Такая информация указана на сайте паводок72.рф.

«Название гидропоста: Ишим — Викулово. Уровень воды над нулем поста 563 см. Изменение уровня воды за сутки +27 см. Гидропост Ишим — Абатский, уровень воды — 616 см, изменения за сутки +24 см», — указано на сайте сервиса.

Активно прибывает вода в Туре, за сутки прибавилось 30 см. По данным на 8 апреля уровень воды составляет 112 см. В других районах региона произошли следующие изменения:

  • в Казанском река Алабуга 0 (560 см);
  • в Ялуторовске река Тобол -2 (469 см);
  • в Ишиме река Ишим +25 (538 см);
  • в Тобольске река Иртыш +17 (230 см);
  • в Ильинке река Ишим +2 (736 см).
Как изменился уровень воды в реках за сутки.
Как изменился уровень воды в реках за сутки.
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Уровень воды в реке Ишим в Викулово и Абатском вырос за сутки на 24-27 сантиметров. При этом в Ялуторовске в реке Тобол вода начала убывать. Такая информация указана на сайте паводок72.рф. «Название гидропоста: Ишим — Викулово. Уровень воды над нулем поста 563 см. Изменение уровня воды за сутки +27 см. Гидропост Ишим — Абатский, уровень воды — 616 см, изменения за сутки +24 см», — указано на сайте сервиса. Активно прибывает вода в Туре, за сутки прибавилось 30 см. По данным на 8 апреля уровень воды составляет 112 см. В других районах региона произошли следующие изменения:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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