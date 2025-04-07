Уровень воды в реке Ишим в Викулово и Абатском вырос за сутки на 24-27 сантиметров. При этом в Ялуторовске в реке Тобол вода начала убывать. Такая информация указана на сайте паводок72.рф.
«Название гидропоста: Ишим — Викулово. Уровень воды над нулем поста 563 см. Изменение уровня воды за сутки +27 см. Гидропост Ишим — Абатский, уровень воды — 616 см, изменения за сутки +24 см», — указано на сайте сервиса.
Активно прибывает вода в Туре, за сутки прибавилось 30 см. По данным на 8 апреля уровень воды составляет 112 см. В других районах региона произошли следующие изменения:
- в Казанском река Алабуга 0 (560 см);
- в Ялуторовске река Тобол -2 (469 см);
- в Ишиме река Ишим +25 (538 см);
- в Тобольске река Иртыш +17 (230 см);
- в Ильинке река Ишим +2 (736 см).
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