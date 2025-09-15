В тюменской оппозиции сменился лидер по представительству в думах: итоги выборов 2025 года

В Тюменской области завершились масштабные муниципальные выборы. Полностью обновляли представительные органы в двух городах, а также в 21 районе. Избирательная кампания 2025 года запомнится сменой системы власти, укреплением положения «Единой России» и изменениями в соотношении сил между парламентской оппозицией. Главное о тюменских выборах-2025 — в материале URA.RU.
Кого и где выбирали
В общей сложности в регионе проводили 24 избирательные кампании, определяли 374 депутата. Обновились городские думы Тобольска и Ишима. Выборы также проходили 21 муниципальном округе (районе), причем везде кроме Заводоуковского округа формировались думы первых созывов.
Это связано с муниципальной реформой, которую власти провели весной этого года — уровень сельской власти был ликвидирован. Больше в регионе не голосуют за тысячи депутатов дум сельских поселений, их полностью заменят депутаты новообразованных дум муниципальных округов.
Последние крупные выборы в городскую думу Тюмени проводили в 2023 году, а значит действующий созыв будет работать до 2028 года. В этом году выбирали лишь двух депутатов в одномандатных округах №10 и №12 — места стали вакантными из-за перехода двух бывших депутатов-единороссов Дмитрия Бородина и Антона Терехина в команду экс-мэра Тюмени, губернатора Руслана Кухарука. Мандаты в итоге получили ветеран СВО Олег Ямпольский и глава регсовета первичных отделений «Единой России» Александр Сукаченко.
Формат голосования и явка
Тюменские выборы в этом году, в отличие от многих субъектов РФ проходили в формате однодневного голосования — 722 избирательных участка работали 14 сентября с 8:00 до 20:00. Систему дистанционного электронного голосования в области не применяли.
Средняя явка по региону составила 37,78 превысив только результат схожей по масштабу муниципальной кампании 2020 года. Процент проголосовавших закономерно ниже чем на выборах в областные и федеральные органы власти. Вместе с тем председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин назвал его достаточно хорошим для выборов такого уровня.
Наивысшая активность избирателей зафиксирована в Ишимском муниципальном округе (69,65% или 15240 человек). Наименьшую явку показал Тюменский муниципальный округ (19,97% или 23378 человек). На довыборы в гордуму Тюмени по двум округам явились всего 16,10% или 6989 человек.
Как изменился расклад сил
На последних выборах единороссы заполучили 93,32% или 349 мест, оппозиции досталось в общей сложности 20. При этом, фактически ЛДПР отобрала у КПРФ статус партии, больше всех представленной на муниципальном уровне.
На данный момент из 448 депутатских мандатов во всем регионе (не считая областной думы) 412 принадлежит "Единой России", на второе место с 12 депутатами вышла ЛДПР, третьей с 8 мандатами стала "Справедливая Россия". Прежде лидирующие по количеству депутатских кресел коммунисты опустились на четвертую строчку с 6 мандатами, опережая только "Новых людей", которые обладают всего 5 мандатами. Депутатами также избрались 5 самовыдвиженцев.
Отличительной чертой выборов 2025 года можно назвать кратное сокращение депутатских мест у оппозиции из-за ликвидации сельских дум. По мнению политолога Александра Безделова, оппозиция еще не успела подстроиться под новую двухуровневую систему власти, а «Единая Россия» наоборот играет на своем поле.
«Через какое-то время, конечно же, произойдет перестройка партийной системы и в районные думы начнет попадать больше представителей политических партий, но сейчас они пока не переориентировались. Для „Единой России“, это привычная ситуация, когда они доминируют в районных думах», — отмечает Безделов.
Нарушения и жалобы
Подводя итоги однодневного голосования председатель облизбиркома заявил о том, что чрезвычайных происшествий на выборах в этом году не произошло. В комиссию поступили две жалобы от КПРФ. В одной из них партия пожаловалась на «мертвые души» на выборах в Уватском районе — как заявили в партии, в домах по адресам выездного голосования, куда не пустили наблюдателя, отсутствовали признаки жизни, окна и двери были заколочены. В избиркоме заявили, что претензии коммунистов подтверждений не нашли.
В этом году предвыборную гонку покинули десятки кандидатов. Кто-то снимался по собственному желанию, у некоторых вскрывались ошибки в документах. В частности, по этим причинам в регионе сформировалось больше десяти территорий с «безальтернативными выборами» — речь об избирательных округах, где был зарегистрирован единственный кандидат в депутаты.
Некоторые собеседники агентства называют масштабную муниципальную кампанию 2025 года в Тюменской области «репетицией» перед важными выборами в областную думу, которые будут проходить в том числе на территории Ямала и Югры, а также выборов в Госдуму, которые также будут проходить по области. С этим не согласен политолог Александр Безделов, по его словам, общеполитические и экономические условия, в которых люди пойдут на участки в следующем году не предопределены и могут серьезно измениться в сравнении с текущим положением дел.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!