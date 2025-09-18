Депутат из ХМАО получил статусную должность в Тюмени

Депутат думы Нижневартовска (ХМАО) Анатолий Лисин возглавил Центр поддержки экспорта Тюменской области. Информация о назначении единоросса на статусную должность опубликована на странице Центра.
«В Центре поддержки экспорта — кадровые назначения. На должность руководителя назначен Анатолий Лисин», — указано в публикации.
Лисин в беседе с журналистом агентства подтвердил назначение. Он сообщил, что не намерен складывать полномочия депутата до конца текущего созыва (осень 2026 год). На сентябрьском заседании думы Нижневартовска планирует присутствовать лично. «Но на третий срок выдвигаться не планирую», — отметил депутат.
По словам Лисина, сейчас он живет на два города, периодически прилетает в Нижневартовск. Семья уже перебралась в Тюмень. Его нижневартовская клининговая компания продолжит функционировать в полном объеме. «Все обязательства выполняются и будут выполняться», — подчеркнул он.
Депутат отметил, что назначение главой ЦПЭ он получил благодаря опыту работы в торгово-промышленной палате Нижневартовска. Лисин руководил ею с 2020 по 2023 год.
Ранее URA.RU писало о другой статусной вартовчанке, которая получила новую работу в Тюмени. Экс-директор депэкономики Ильяна Багишева назначена директором по проектам Национального агентства развития предпринимательства «Мой бизнес — мои возможности» и будет курировать поддержку предпринимательства по всей России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.