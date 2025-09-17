Аномальный холод придет в Тюменскую область

Местами в области ожидаются заморозки
Ночью с 19 на 20 сентября в Тюменской области будут наблюдаться заморозки до -5. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«В ночные часы с 19 по 20 сентября в некоторых районах региона сохранятся заморозки. В приземном слое: от 0 до -5 градусов», — сообщает инфоцентр.
Данная температура воздуха значительно ниже, нежели средний показатель в сентябре. Непосредственно в Тюмени ближайшей ночью ожидается от семи до восьми градусов тепла. 20 сентября днем в столице области будет солнечно и до +20.
