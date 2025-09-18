Все регионы
21:30
Боулинг кокосом и забытая знаменитость: топ-10 самых интересных инсайдов с закулисья форума TNF
21:27
Володин раскрыл, о чем говорил Путин во время закрытой встречи с лидерами партий
21:21
Путин отреагировал на предложение о ежеквартальной индексации пенсий
В деле редактора URA.RU Аллаярова появилось новое СМИ
21:20
Намерения и воплощения: самые важные экономические итоги завершенного в Тюмени TNF 2025
21:19
ВСУ атаковали три российских региона
21:11
Бассейн готовят к открытию, горячая вода возвращается: главное за 18 сентября в Кургане
Численность армии РФ на линии фронта и будущее участников СВО: что обсудили парламентарии на встрече с Путиным
21:10
Как спасти жизнь, сдав три миллилитра крови: инструкция для доноров костного мозга
21:09
Три БПЛА уничтожены над регионами
21:01
Правительство Пермского края уходит в отставку
Лавров о диалоге с США, Украине и планах Запада: главное из интервью главы МИД
21:01
Суд вернул государству уникальное издательство
21:01
В Москве эвакуируют крупный ТЦ
20:57
На каких знаменитостей похожи политики ХМАО
20:57
На Западе придумали новую санкционную меру против России
20:55
В ЦИК Украины оценили возможность проведения выборов в ближайшее время
20:54
«Революционным будет 2026-й»: как нейросеть помогала на выборах свердловского губернатора
Путин запустил новый политический процесс в Госдуме
20:53
Киберспорт и реставрация монастыря: власти показали, как меняется Далматовский округ. Фото
20:49
«Лучше Психо»: что нужно знать о новом фильме с Ди Каприо «Битва за битвой»
20:47
Топ-5 богатых депутатов Пермской городской Думы
20:41
Суд вернул «Издательство «Музыка» государству
20:40
Театры в выходные погрузят пермяков в эпоху СССР. Афиша
20:38
Песков высказался о позиции МОК по Израилю
Путин поддержал введение налога на роскошь: что еще он обсудил с лидерами политических партий
20:32
NDR: на витрине магазина в ФРГ повесили табличку про запрет входа для евреев
20:22
Челябинский губернатор Текслер представил доклад о списании кредитов на Московском финансовом форуме
20:21
Трамп ответил на вопрос, считает ли он ошибкой приглашение Путина на Аляску
Состав профессионалов оценит конкурсантов «Интервидения»: список экспертов
20:20
Тюменский депутат от ЛДПР устроил разнос КПРФ ХМАО на заседании облдумы
20:19
Трамп раскрыл жесткое условие, при котором он введет санкции против России
20:18
Итальянец перебрался в Курганскую область и не хочет возвращаться на родину. Видео
От юриста из Ленинграда до ключевого переговорщика Кремля: чем известен Дмитрий Козак, ушедший в отставку
20:16
В Кремле отреагировали на позицию МОК по отстранению Израиля
20:16
Новый сенатор от Пермского края прокомментировал свое назначение
20:15
Россия и Нигерия договорились о совместной обороне
Козак подал в отставку, а Путин готовится к Прямой линии: о чем еще Песков рассказал журналистам 18 сентября
20:14
Силовики поймали школьников, устроивших бойню в Каменске-Уральском: подробности конфликта
20:10
Трамп ответил на вопрос, угрожает ли конфликт на Украине началом третьей мировой
20:10
В Тюмени аллергиков и хроников ждет опасная ночь
Как бизнес становится катализатором позитивных перемен в городах
20:08
Полиция Парижа начала подавлять протесты
20:08
Ямал стал абсолютным лидером в РФ по инвестициям на душу населения
20:08
Одна из партий лишилась всех депутатов в Тюменской области
Россия с союзниками готовит защиту от торговых войн
20:07
Сушить или замораживать грибы: какой способ сохранит больше всего витаминов
20:03
Путин отметил вклад «Единой России» в проведение СВО
19:57
Трамп выразил свое главное разочарование по Украине
Францию парализовали протесты: зачем вышли люди и к чему это приведет
19:52
Единственная девушка-полицейский заявилась от ЯНАО на конкурс «Народный участковый»
19:50
В ЦБ ответили на вопрос о снижении ключевой ставки
19:50
Трамп уверен в решении конфликтов в Газе и на Украине
Как зайти в электронный дневник через «Госуслуги»: инструкция для свердловских родителей
19:50
Как помочь собаке пережить осеннюю линьку: советы ветеринара
19:45
В Челябинске арестовали трех мужчин, вымогавших с битой деньги у подростка
19:35
Тысячи машин нефтесервисного гиганта из ХМАО оказались без техосмотра
Из затонувшего в Забайкалье вездехода извлекли тела двух из пятерых погибших: хронология трагедии. Фото, видео
19:32
Дмитрий Махонин возглавил правительство Пермского края
19:31
Путин высказался о надобности электронного голосования на выборах
19:31
Москалькова выразила обеспокоенность тревогой россиян по поводу ЖКХ
Рекордное повышение детских пособий: какая сумма выплат придет семьям с детьми и беременным в 2026 году
19:30
Мэр Серова продолжит занимать пост вопреки решению суда об отставке
19:26
От насмешек к страху: как изменилась риторика западных СМИ о российском оружии к 2025 году
19:22
Путин раскрыл количество военных ВС РФ в зоне СВО
В России расширят программы льготной ипотеки
19:20
На тюменских автомойках не хватает сотрудников
19:20
Путин напомнил о роли Сталина в Победе
19:16
В Москве задержанным ФСБ трем челябинским чиновникам продлили содержание в СИЗО
Однокурсник Медведева, преемник Беглова: чем известен Гуцан, предложенный Путиным на пост генпрокурора РФ
19:16
Путин оценил результаты электронного голосования
19:14
Главе Генштаба Герасимову продлили срок службы
19:09
В ХМАО школы и детсады закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ
19:06
Путину предложили учредить федеральный День ветерана боевых действий
19:01
В Тюменской области цены растут быстрее, чем в целом по России
19:00
Житель ХМАО угрожал взорвать фирму, если ему не выплатят зарплату
19:00
Кто не вошел в новый состав курганской облдумы: список выбывших депутатов
18:56
Нефтяная компания из ХМАО отсудила у бурильщиков миллионы рублей за поломку при строительстве скважины
18:55
Главе Генштаба Валерию Герасимову продлили срок службы
18:55
США и НАТО доставили первое военное оборудование на Украину в рамках соглашения
18:55
Главред Baza покидает СИЗО
18:53
Путин отметил негативное влияние учебников Сороса на молодежь
18:51
Свердловчанин на иномарке угодил в столб и заживо сгорел на «трассе смерти». Фото
18:50
Звезды прогуляются по красной дорожке в центре Екатеринбурга: кого можно встретить на фестивале «Одна шестая»
18:48
Путин потребовал исполнения миграционных решений
18:47
Пермский зоопарк опустел. Видео
18:45
«Машины снова станут роскошью»: как авторынок Тюмени отреагирует на рост утильсбора
18:44
В МИД РФ раскрыли ответ США на предложение о возобновлении прямого авиасообщения
18:43
Путин высказался о способности молодежи защитить свою страну
18:43
Исполнительница «Матушки» опровергла информацию о нежелании фотографироваться с детьми в ЯНАО
18:43
В ХМАО хулиганы вынудили спасателей искать людей в лесу
18:42
Эдуард Соснин дал старт отопительному сезону в Перми. Видео
18:42
Главреду telegram-канала «Baza» изменили меру пресечения
18:42
Ни покупать, ни курить: в Тюмени хотят полностью запретить вейпы
18:39
В Екатеринбурге открывается единственная в России падел-арена. Фото
18:36
Путин высказался о воздействии учебников Сороса на российскую молодежь
18:35
Путин заявил о превосходстве российских авиадвигателей над мировыми аналогами
18:30
Путин оценил идею переименования Волгограда в Сталинград
18:30
Шесть единороссов отказались от мандатов в заксо ЯНАО. Инсайд URA.RU подтвердился
18:28
Пермяков предупредили о заморозках. Скрин
18:26
Путин оценил готовность молодежи встать на защиту Родины
18:26
Спрос на Китай среди челябинских туристов взлетел на 40% после отмены визы
18:26
Путин высказался о близости России к рецессии
18:24
В Сургуте бойцы СВО смогут оставлять свои машины на специальной парковке
18:23
Экс-главе свердловского минэка сделали «хорошее предложение»
18:21
Путин: в России создаются двигатели для дальнемагистральных самолетов
18:19
Пермский губернатор Махонин определился с новым главой Нытвы
18:17
Путин раскрыл ключевой приоритет для российской экономики
18:15
В Екатеринбурге заметили уникальное авто за миллион евро: сколько стоит привезти его в Россию
18:15
Суд отпустил журналистку Baza Лукьянову из СИЗО под домашний арест
18:13
Первый губернатор Тюменской области получил новый пост
18:11
Лавров рассказал о саботаже Европой решений Трампа по Украине
18:08
В Кургане назвали точную дату начала отопительного сезона
18:07
Пермяки ринулись скупать обогреватели
18:06
Суд отпустил домой екатеринбуржца, задержанного за грабеж пятилетней давности
18:03
Жители ХМАО начали распродавать квартиры на вторичном рынке
18:00
200 финалистов, 4 дня испытаний: в России выберут лучших социальных архитекторов
18:00
Суд пересмотрит мягкий приговор челябинской экс-чиновницы
17:59
Суд изменил меру пресечения для продюсера telegram-канала «Baza»
17:59
Россия перейдет на новую форму денег в расчетах с Китаем и Индией
17:58
В курганском округе зазвучат сирены
17:56
Восемь голов за тайм: обзор матчей первых двух игровых дней Лиги чемпионов 2025/26
17:56
Бренд Ямала победил на международном фестивале маркетинга и креатива
17:55
В ХМАО рухнули цены на новые китайские авто
17:53
Семь тюменцев посмертно получили награды за участие в СВО
17:52
Такого еще не было: в Тюмени обсудили запуск нового вида общественного транспорта. Схема
17:52
Лавров оценил вероятность новых встреч с США
17:51
Путин предложил выдвигать участников СВО на руководящие посты
17:47
Прокуратура через суд обязала Минприроды защитить «Вишерский» заповедник Пермского края
17:46
Путин подвел итоги выборов в России
17:43
Лавров: Запад хочет оккупировать часть Украины после урегулирования
17:36
В Челябинской области простились с участником СВО Александром Федоровым
17:35
Челябинцам рассказали, как стать «повелителем роботов»
17:35
Телефонные мошенники перестали звонить тюменцам через мессенджеры
17:35
Население Ямала обеспечило бюджету округа миллиардные поступления
17:34
В Минфине высказались о налоговом послаблении для «Газпрома»
17:32
Российский пограничный корабль зайдет в порт Баку
17:32
Новый роботизированный сварочный комплекс открыли на КЗКТ в Кургане
17:32
Россия ответит на недружественный шаг Японии
17:28
Челябинцы скупают подешевевшие обогреватели
17:27
В Следственном комитете появится специальное IT-подразделение
17:27
В Салехарде из-за антисанитарии и инфекции закрыли Rostics
17:21
Лавров: Трамп готов убрать Украину с повестки дня
17:20
Эвакуировали на вертолете: в Курганской области с осужденного запросили сотни тысяч за побои
17:20
В Надыме раскрыли сроки завершения строительства площадки для выгула животных
17:18
Финансист объяснил, почему не будет вкладов в цифровых рублях
17:17
Россия назвала гарантии безопасности для Украины
17:16
«Невыгодно торговать»: что происходит с магазинами «Фасоль» в Екатеринбурге, которые закрывают в России
17:15
Путин наградил главного пилота «Уральских авиалиний». Фото
17:12
Следком создаст подразделение по вопросам защиты информации и связи
17:12
В МИД РФ ответили на угрозы Зеленского ударить по Ленобласти
17:11
Пермяков приглашают поддержать город в борьбе за престижную туристическую премию
17:11
Сургутская школа приняла одновременно 31 первый класс
17:10
В Тюмени на 10 часов перекроют дороги в центре
17:08
В ХМАО под суд пойдут подростки, которые избили полицейских
17:08
День оружейника 2025: история, традиции, поздравления и открытки
17:07
В Нижнем Тагиле стартовал экологический забег
17:05
В СК сообщили о выживших после затопления вездехода в Забайкалье
17:04
Россия и Украина провели обмен телами погибших
17:04
Дочь оленевода из ЯНАО, подарившего Путину оленя, стала депутатом районной думы
17:04
В ЯНАО начали формировать оргкомитет первого заседания заксо
17:01
Сауна на Туре и смотровая с лифтом: как может измениться набережная Тюмени. Фото
17:01
Пермский сенатор-старожил: чем известен Андрей Климов, покидающий Совет Федерации
17:00
Митингующие во Франции заблокировали второй за день военный завод
16:57
Челябинский губернатор Текслер рассказал о новых спортивных объектах региона
16:57
Опальный депутат из ХМАО получил судимость за оскорбление спикера думы
16:56
Россия и Украина обменялись телами погибших военных
16:54
Свердловчане ведрами собирают самую полезную ягоду в мире. Фото
16:53
Свердловского врача, чей пациент скончался после приема, не стали наказывать
16:51
«Классный актовый зал и пищеблок»: губернатор Шумков оценил ремонт школы за 85 миллионов. Фото
16:51
Начальник штаба ракетного полка и замглавы секретного поселка: чем известен новый пермский сенатор Григорьев
16:50
В ХМАО сорвались гастроли Розенбаума
16:50
Чили, Куба и даже Эритрея: ТюмГУ развивает международные связи
16:49
В России рассматривается перевод ЖКХ под госуправление
16:49
Депутат Решетников досрочно ушел из челябинского заксобрания
16:49
Анонсирована встреча Лаврова с генсеком ООН Гутеррешем
16:44
В Пермском крае грузоперевозчика поймали на взятке
16:43
Прокурор Курганской области проверил СИЗО-1 и выявил нарушения. Фото
16:40
Инсайд URA.RU подтвердился: Бабушкина срочно собирает депутатов ради двух министров и зама губернатора
16:36
В Кургане будут судить экс-начальника крупного завода, пойманного ФСБ по обвинению в подкупе. Видео
16:30
Пермский зоопарк закроется из-за отключения воды
16:30
Какие ограничения ждут курганских сестер Камшиловых под домашним арестом
16:30
Полпред Комаров напомнил Махонину на инаугурации о задачах, поставленных Путиным. Фото
16:29
Колесо обозрения высотой в 28 метров в Кургане распиливают по частям. Фото, видео
16:26
Банк Англии принял решение по ключевой ставке
16:23
Интимное знакомство обернулось финансовым кошмаром: как курганца обманули на крупную сумму
16:22
В мессенджере Мах улучшили безопасность
16:21
В Ноябрьске растет число заболевших ОРВИ и гриппом
16:21
Три популярных в Челябинске автобуса изменят маршрут на выходные. Схема
16:20
Тюменский замгубернатора Чейметов пропиарил белорусам мессенджер MAX
16:17
В Пермском крае изменят порядок компенсации за капремонт для пенсионеров и инвалидов
16:17
Государство планирует продать челябинское «Южуралзолото» к концу октября
16:15
Последние дни тепла ожидаются в Кургане и Шадринске
16:14
В ДТП на трассе «Иртыш» в Курганской области погиб водитель легковушки. Фото, видео
16:12
В Минфине предложили новую меру поддержки для семей с детьми
16:10
«Скучала в роскоши»: Кравец объяснила, зачем Диброва устроила клуб рублевских жен
16:09
США выдали визы журналистам пула Лаврова, но с жестким ограничением
16:08
В интернете появился фейк о введении в России локдауна из-за вспышки ОРВИ
16:08
В новые микрорайоны тюменской Зареки проведут тепло
16:05
Банк Англии определился с уровнем ключевой ставки
16:04
В ЯНАО проходит международный турнир по волейболу «Кубок губернатора Ямала 2025»
16:03
Екатеринбургский психолог написала для внуков книгу, как стать счастливыми
16:03
Как и почему опальный олигарх Олег Ситников проиграл войну властям
16:00
Тусовка в тайге и праздники в районах: как курганские политики отмечают победу на выборах. Фото
15:59
Челябинская область вошла в топ-5 в стране по онлайн-голосованию
15:58
В Москве арестовано имущество компаний, связанных с Блиновской
15:56
Женщину с ребенком на руках сбил автомобиль в Челябинске, мальчику потребовалась помощь врачей
15:52
В небе над Салехардом 2500 дронов выстроятся в символы Победы
15:52
Досрочно отправленный в отставку свердловский мэр мыл грунтовую дорогу: биография главы Серова
15:50
Киркоров объяснил, почему пропустит финал «Интервидения» в Москве
15:48
В Тюмени нашли контрафактные смартфоны на 40 миллионов рублей
15:47
Жилой комплекс с детсадом и ТК построят на северо-западе Челябинска. Скрин
15:46
Россияне, арестованные на Шри-Ланке за сбор насекомых, освобождены
15:45
Арбенина взвинтила цены на билеты до 15 тысяч на концерт в ХМАО
15:45
Депутаты, диджей и ветераны СВО: кто пришел поздравить Махонина со вступлением в должность. Фото
15:45
Фигурант дела о мигрантах Баневич избежала санкций курганской прокуратуры
15:41
Пермские приставы закрыли опасные кафе на трассе
15:38
В Тюмени изменили закон «О тишине»
15:37
Пашинян оправдал Трампа, перепутавшего Армению с Албанией
15:36
Пашинян объяснил, почему решил избавиться от Арарата
15:35
Суд арестовал активы трех компаний Блиновской в Москве
15:33
В ЯНАО мужчина до смерти избил знакомую
15:32
Десятки ДТП в Кургане и махинации с автостраховками: в чем обвиняют арестованных сестер Камшиловых
15:30
На Западе подсчитали страны, способные на ядерный удар
15:30
Ямальцы стали меньше отдыхать за границей, но посетили более сотни стран
15:30
В России зафиксирован важнейший демографический успех в области детей
15:30
В ХМАО назначен новый глава регисполкома ОНФ
15:29
Мизулина резко ответила на предложение депутата отключать интернет на неделю
15:28
Землетрясение случилось в Свердловской области
15:27
«Пора признаться себе»: Чурикова оценила бойкот стран на «Евровидении»
15:26
Легендарный пермский сенатор Климов дал первый комментарий после отставки
15:25
Высокопоставленную чиновницу из Коркино будут судить за злоупотребления
15:22
Получивший российский паспорт футболист заявил, что не собирался играть за сборную России
15:21
Раскрыто имя актрисы, которая сыграет роль Блиновской в сериале «Паучиха»
15:19
В ХМАО пожарного оштрафовали за дачу взятки начальнику
15:19
В Тюмени застройщикам к концу осени может не хватить кирпича и бетона
15:18
Новый международный авиаперевозчик готовится к полетам в Краснодар
15:16
Пермские ученые объяснили популярность «бабушкиных» хобби среди зумеров
15:16
В Челябинске парень и девушка получили битой за то, что стояли у подъезда
15:10
Свыше 100 украинских беспилотников атаковали Россию
15:09
Песков раскрыл URA.RU подробности о Прямой линии и послании Путина
15:09
Российский посол дал прогноз о передаче Польше ядерного оружия
15:09
В Свердловской области снизилась инфляция
15:07
Россия эвакуировала своих граждан из сектора Газа на фоне эскалации конфликта
15:06
Когда в Москву придет первый снег: прогноз синоптика
15:03
Силуанов порекомендовал россиянам пить вино в обеденный перерыв
15:03
Пескова спросили, поднимут ли НДС в России
15:02
Сенатором от Пермского края станет Вячеслав Григорьев. Инсайд URA.RU подтвердился
15:02
То ли торт, то ли ковер: на TNF презентовали главное сладкое угощение. Фото, видео
15:02
Сжигавший доллары депутат из Салехарда вернулся на прежнюю работу после СВО
15:00
DM: самолет кружил над аэропортом на Корсике 18 минут из-за уснувшего диспетчера
15:00
В Кремле подтвердили, что Козак подал в отставку
14:59
Тюменская КПРФ подает в суд на областную избирательную комиссию. Видео
14:52
МО РФ: средства ПВО сбили больше сотни дронов ВСУ за последние сутки
14:52
Жительницу Энергодара приговорили к 14 годам за помощь ВСУ
14:51
В России взлетел спрос на импортные автомобили из-за нового закона
14:49
В Турции высказались об отказе от российской системы С-400
14:49
Задержана жительница Энергодара за госизмену
14:49
Стали известны подробности падения человека с 22 этажа в ЖК «Манхэттен» в Челябинске
14:48
Россияне нашли способ платить меньше по ипотеке
14:46
Челябинцам осталось 2,5 года для освоения земельных участков
14:45
В Шадринске выбрали нового спикера городской думы. Инсайд
14:40
Информация о планах запретить россиянам иметь два телефона оказалась фейком
14:39
Пермяков приглашают пробежать «Кросс нации»
14:39
Стало известно, как Петросян отметил 80летие и сколько он потратил
14:39
В Минфине высказались о продаже аэропорта Домодедово
14:38
РБК: на финансовом рынке сложилась предкризисная ситуация
14:37
Глава Кыштыма Шеболаева ушла в досрочную отставку
14:36
В челябинской семье родилось две двойни подряд
14:36
В правительстве нашли способ снизить ключевую ставку
14:35
В России запустят эксперимент с цифровым рублем
14:33
Подросток на электросамокате пострадал в аварии в Челябинске
14:31
Челябинский бизнесмен планирует открыть автосервис в гаражах
14:30
В Госдуме предложили отключать россиянам интернет
14:22
На конкурсе «Мисс Россия» будет участвовать жительница Нового Уренгоя. Фото
14:19
Путин предложил рассмотреть Гуцана на должность генпрокурора
14:19
В ЯНАО изменились тарифы на проезд по платной дороге
14:17
С крапивой, пистиками или мясом косули: где попробовать посикунчики Перми
14:11
Митингующие в Марселе заблокировали военный завод
14:10
Стало известно, когда в Перми начнется отопительный сезон
14:06
Мишустин назвал место России в Европе по объему экономики
14:05
Суд отправил главу свердловского города в отставку
14:00
Следствие просит суд отпустить из СИЗО главреда Baza
13:48
Свердловский минэк готовят к реорганизации
13:48
Пермяки массово скупают плееры, фотоаппараты и телефоны из нулевых
13:48
Набиуллина предложила не ждать, что Центробанк «подкрутит» курс рубля
2
13:48
Кому из свердловчан положена диспансеризация в 2025 году и как ее пройти
13:47
В Тюмени изменят маршруты автобусов
13:46
В Перми появилась возможность выиграть операцию, которая поменяет жизнь
13:44
Свердловские чиновники нагрянут в Белинку, где коллектив конфликтует с директором
13:41
Толпа школьников забила ногами сверстника в Каменске-Уральском. Видео
13:38
В Кургане установили подвесные качели у КЦ «Академия». Фото
13:36
ВСУ атаковали нефтегазовое предприятие на Кубани
13:36
Силуанов призвал не переборщить с плановым охлаждением экономики
13:35
«Прямо по сердцу»: что приготовил SHAMAN для миллионов зрителей «Интервидения-2025»
13:34
Тюменцы получили новые льготы
13:29
«Коврижки и печеньки»: Володин жестко высказался о релокантах. Видео
13:29
Эксперты призвали БРИКС создать суверенный искусственный интеллект
13:25
В Академическом обновили самые первые кварталы, из которых вырос район. Фото
13:24
Челябинцам рассказали, как получить пять лет бесплатного отдыха на топовом курорте
13:20
Заморозки в Челябинской области задержатся еще на сутки
13:20
Чем известны Бьянка, Олег Майами, Truwer, Ramil, которые приедут в Курган на фестиваль
13:17
«Пришли вынести диван и холодильник, а увидели это»: грузчики из ЯНАО показали страшную квартиру. Фото
13:16
Новый представитель ХМАО в Тюменском парламенте будет получать депутатскую зарплату
13:14
Гламур для нефтяника: стенд на TNF Expo получит тюменский производитель обуви. Фото
13:12
У Бердянска заметили технику ВС РФ с новым тактическим знаком
13:12
В городе-спутнике Челябинска на месте долгостроя возведут высотный ЖК. Фото
13:09
Сигнал тревоги: в Тюмени к школе экстренно прибыли сотрудники Росгвардии. Видео
13:02
Путин предложил кандидатуру Краснова на должность председателя Верховного суда
13:02
Путин предложил Гуцана на пост генпрокурора России
13:02
Махонин сравнил Пермский край с высокоскоростным поездом. Фото, видео
13:01
На TNF презентовали программу по развитию цифровых компетенций сотрудников
13:01
В элитном ЖК в Челябинске с высоты упал человек
13:01
Глава Башкирии сообщил о террористической атаке на «Газпром нефтехим»
13:00
На место спикера думы Шадринска претендует эсер Коробицын. Инсайд
12:57
Аномальный холод придет в Тюменскую область
12:57
Троицкий тяжелоатлет стал единственным депутатом от «Новых людей» на выборах
12:55
Два БПЛА атаковали нефтехимическое предприятие в Башкирии
12:54
В США Трампу поставили гигантский золотой памятник
12:53
Что за история стоит за найденной на парковке девушкой: аналогичные случаи в России
12:52
Министру финансов Свердловской области подобрали замену
12:51
Уникальные яблоки, которые не гниют месяцами, созрели в Свердловской области
12:45
В ЯНАО пошел первый снег. Видео
12:44
Россия соберет страны Глобального Юга для борьбы с фейками
12:43
Жительница ХМАО лишилась двух миллионов рублей, желая заработать на криптовалюте
12:43
В Екатеринбург впервые приедет нашумевшая конференция из Москвы
12:41
Набиуллина не увидела рецессии в России
12:39
Полпред Комаров выделил главные достижения Пермского края. Фото
12:37
Бригадир избил рабочего в ЯНАО из-за спора о заработной плате
12:34
В ХМАО назвали самые популярные осенние тренды в одежде
12:32
Обвиняемый в растрате экс-депутат думы Курской области хочет пойти на СВО
12:30
Стало известно, куда пойдут деньги от продажи тюменской птицефабрики «Боровская»
12:29
Екатеринбургский зоопарк пополнится множеством новых животных
12:28
Появились подробности нападения на ветерана СВО в Екатеринбурге
12:28
Дмитрий Махонин получил знак губернатора Пермского края. Фото
12:26
Politico: ЕК представит 19-й пакет санкций против РФ 19 или 22 сентября
12:24
Московские киношники судятся с пермскими властями за деньги
12:21
Свердловская область вошла в тройку лидеров по числу наркоманов
12:20
Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш прибыл в Киев
12:17
Экс-министру Абызову может грозить новое дело
12:16
В Курганской области водитель иномарки сбил 84-летнего велосипедиста
12:16
«Не жалко отдать 30 млн рублей»: музыкальный критик назвал фаворитов «Интервидения»
12:15
Тюменцы готовы к увольнениям, если работодатель захочет понизить им зарплату
12:15
В Перми началась официальная инаугурация губернатора Дмитрия Махонина. Фото, видео
12:10
«Уральские авиалинии» внезапно отказались от рейсов в Геленджик
12:10
В курганском Дубаево запрещено строить элитные коттеджи. Фото, видео
12:09
Туристку из России подстрелили на отдыхе в Турции
12:08
В курганском зоосаду нашли нарушения, угрожающие здоровью животных и людей
12:08
В Свердловской области упали цены на овощи и водку
12:05
Открытки и поздравления на День секретаря: душевные слова и красивые картинки
12:02
Челябинцы попали под статью за вылов пеляди на 10 млн рублей
12:00
Травмирование ребенка на акробатике в Магнитогорске дошло до Бастрыкина
12:00
Эксперты выяснили, как к курьерам относятся мужчины и женщины разных возрастов
11:59
Волгоградский губернатор сообщил о повреждении домов при атаке ВСУ на регион
11:58
«Канонизация упырей»: Захарова высказалась об изображении Зеленского с нимбом
11:57
В ЯНАО лодка застряла на берегу из-за уснувшего водителя
11:56
На Ямале более ста сотрудников ЗАГС стали свидетелями ненецкой свадьбы. Фото
11:56
В Кургане запретили проезд рядом с дачами для тракторов и грузовиков. Карта
11:51
В Курганской области с наступлением холодов заживо сгорел 45-летний мужчина. Фото
11:50
УрФУ освободят от земельного налога из-за финансовой дыры
11:48
Пермяки ринулись скупать новостройки
11:46
Бегемотихе Еве из Екатеринбургского зоопарка нашли жениха
11:45
Курганский политик Муратов поехал в Москву, чтобы снять полномочия сенатора
11:41
Politico: в ЕС недовольны главой Евродипломатии
11:39
Тюменец зарезал отца и задушил мать из-за наследства
11:37
После 20 лет работы в Пермском крае закрыли горнолыжный склон
11:37
Строящийся элитный поселок Дубаево в Кургане оказался незаконным. Эксклюзив
11:35
Солнце затаилось: какой силы будет магнитная буря 19 сентября 2025
11:34
В ХМАО под суд пойдет водитель, который устроил смертельную аварию
11:33
В Финляндии «все рухнуло» без российского туризма
11:32
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вступает в должность. Онлайн-трансляция
11:31
В ЯНАО бездомная собака укусила ребенка за подбородок
11:27
Массовая атака по Ростовской области, ВСУ паникуют под Запорожьем: карта СВО 18 сентября
11:23
Mash: 3000 иностранных наемников пропали или погибли в рядах ВСУ
11:20
Депутаты идут за повышением: в гордуме Кургана начнется борьба за место спикера
11:16
Аэропорт Оренбурга временно приостановил работу
11:15
В Тюмени ветерану войны не дали заслуженную выплату
11:09
«Кодовое слово — «Кузя»: полиция задержала студента на паре в Екатеринбурге. Фото
11:07
Стало известно, когда пройдет прямая линия с Путиным
11:07
Челябинец попал под следствие за спонсирование массовых беспорядков в стране. Видео
11:05
Как выглядит цепь, которую губернатор Пермского края наденет на инаугурации. Фото
11:04
В Челябинске за лето продано более 700 квартир в новостройках
11:00
Юнашев: прямая линия Путина планируется на декабрь
10:59
В аэропорту Самары введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов
10:57
В Екатеринбурге вынесли приговор ячейке исламистов, финансировавшей террористов. Фото
10:55
«Новые люди» определились с депутатами в челябинском заксобрании
10:51
«Камаз» врезался в иномарку на трассе ЯНАО, есть пострадавшие. Фото
10:51
В Кургане начали включать горячую воду в Северном районе. Список
10:50
Тюменка обокрала «Монетку» на сотни тысяч рублей
10:49
В Екатеринбурге задержали мужчин за грабеж пятилетней давности
10:48
В пермском аэропорту появятся бесплатные питьевые фонтанчики
10:47
В Британии предрекли ВСУ сдачу важнейшего города
10:41
В Кургане бизнесмена, по вине которого обрушились леса на прохожего у гостиницы «Москва», оштрафовали
10:38
Какие рейсы задерживаются и отменены в российских аэропортах 18 сентября 2025: онлайн-табло
10:37
Экс-главу подмосковного ФКР задержали в аэропорту при попытке улететь из России
10:36
В аэропорту Екатеринбурга скрутили мужчину, провожавшего друга на рейс. Фото
10:34
Челябинские актеры покоряют галактику: Ян Цапник и Артем Семакин снялись в комедии про инопланетян. Фото
10:31
В Тюмени трижды перекроют главную городскую магистраль. Схема
10:30
Двое жителей ЯНАО пострадали из-за ДТП «Урала» и иномарки. Фото
10:30
Челябинца на пляже оштрафовали за татуировку экстремистского движения АУЕ*
10:30
Новый депутат от ХМАО принесла присягу в Тюменской облдуме. Фото
10:25
Пентагон завершил разработку системы ПРО «Золотой купол»
10:25
Губернатор Шумков рассказал, когда откроют новый бассейн КГУ
10:20
Шадринские депутаты срочно соберутся, чтобы выбрать нового спикера думы. Инсайд
10:19
Два автобуса-гармошки столкнулись в центре Перми. Фото
10:17
Большая часть котельных начала согревать Свердловскую область
10:15
Дроны ВСУ массово атаковали Белгородскую и Ростовскую области: карта ударов 18 сентября
10:14
«В платье и без трусов»: на парковке Екатеринбурга нашли девушку без сознания
10:10
ФСБ опубликовала видео задержания людей, подготавливающих теракт в Петербурге
10:10
Танки ВСУ бьют по домам и подвалам при отступлении
10:07
Прокуратура ХМАО вступилась за инвалида, который отбывает срок в колонии
10:03
В Палестину впервые отправили пермский лес
10:03
ФСБ задержала мужчину в женской одежде, который с группой планировал убийство
10:02
«Быть войном, жить вечно»: на СВО погиб спасатель из Тюменской области. Фото
09:58
В Оренбургской области объявлена беспилотная опасность
09:57
Курган богат талантами: приставы стали лучшими на Всероссийских соревнованиях. Фото
09:55
Екатеринбуржец лишился элитного внедорожника из-за долгов по штрафам. Фото
09:53
Политик объяснил, зачем увеличивать долю НДФЛ для малых городов
09:51
Тишковец спрогнозировал первый за 20 дней дождь в Москве
09:50
ФСБ сообщила о предотвращении теракта против главы предприятия ОПК
09:50
Бастрыкин взял на контроль размытую тюменскую дорогу, где застревает скорая
09:49
Где в России больше всего наркоманов: статистика по стране и миру
09:47
В Кургане дорожают помидоры, но дешевеет печенье. Инфографика
09:45
Сбежавший из России актер Панин* задолжал стране сотни тысяч рублей
09:40
Тюменцам напомнили, что пора платить налоги
09:35
Челябинцы начали соглашаться на снижение зарплат ради трудоустройства
09:34
Курганская ГАИ показала видео жесткого ДТП на трассе «Иртыш», где пострадало пять человек
09:34
МЧС России: из затопленного вездехода в Забайкалье извлекли тела двух погибших
09:30
Серая коробка: как выглядит торговый центр, который построили на «курганской Рублевке». Фото, видео
09:22
Спасатели извлекли из затонувшего вездехода в Забайкалье тела еще двух погибших
09:21
Шансов нет: музыкальный критик оценил победу SHAMAN на «Интервидении»
09:12
Аэропорт Самары приостановил работу
09:07
МО РФ: средства ПВО уничтожили 43 дрона ВСУ ночью 18 сентября
09:05
Мошенники выманивают доступ к «Госуслугам» у школьников
09:00
Цены на съемное жилье в Тюмени выросли до 28 тысяч рублей
09:00
«Спасают лишь антидепрессанты»: свердловчанин с 20 диагнозами десять лет страдает от болей
08:55
Путин поручил изменить требования к военной форме
08:48
Директор пермского модельного агентства раскрыла зарплаты моделей за рубежом
08:45
Курганских сестер Камшиловых на двух машинах доставили из СИЗО домой
08:45
В выходные для челябинцев проведут «Октоберфест», кавер-шоу Rammstein и стендап. Афиша
08:41
Экс-президент Молдовы заявил, что его страну поставили на колени
08:35
Ученый назвал сезонные овощи, которые свердловчанам пора убирать с грядок
08:20
Депутат из ХМАО получил статусную должность в Тюмени
08:20
В Кургане пересмотрят дело посредника, передавшего взятку бывшему заммэра Кетово
08:00
В Ростовской области начался пожар после атаки БПЛА
08:00
В Тюмени климат непредсказуем: то тепло, то холодно
07:58
Министр обороны Польши пришел в бешенство из-за заявления Зеленского
07:53
Исправительный центр для принудительных работ открылся в Кунгуре
07:47
Ростовскую область массово атаковали беспилотники ВСУ
07:45
Топ-5 кандидатов от «Единой России», получивших наибольшую поддержку по спискам на курганских выборах. Список
07:40
Тюменских туристов покусали опасные комары за границей
07:36
Временные ограничения введены на работу аэропорта в Саратове
07:35
Бастрыкин требует разобраться с токсичным заводом рядом с домами челябинцев
07:34
В ЯНАО 70% случаев рака выявляют на ранних стадиях
07:25
В Пензенской области введен режим опасности беспилотников
07:20
Свердловчан предупредили о надвигающихся дождях и похолодании
07:19
В Перми ограничат движение транспорта из-за «Кросса нации»
07:17
Минздрав назвал регионы России с наибольшим числом наркоманов
07:10
Два дня до музыкального баттла: когда и во сколько пройдет «Интервидение-2025», кто выступит и чем удивит
07:07
В американском посольстве РФ опровергли российский след в убийстве Чарли Кирка
07:07
Смертная казнь, заявления друзей обвиняемого: новые подробности о вероятном убийце союзника Трампа Чарли Кирка
06:57
Сварщик из Кургана добился досрочной пенсии через суд
06:46
На Ямале начались субботники «Зеленая Россия» в Муравленко
06:38
Во власти стало в 2,5 раза больше ветеранов СВО
06:38
Более 35 тысяч иностранцев выдворили из России
06:26
Ямальцы устроили ветеранам Тюмени праздник в преддверии Дня пожилого человека
06:10
Россельхознадзор уничтожил 222 кг опасной еды из Азербайджана и Узбекистана
06:00
Сенатор Вэнс нецензурно выразился в прямом эфире Fox News, говоря об убийстве Кирка
06:00
«Оставил квартиры без света»: екатеринбуржец мешает жить целому дому. Фото
05:51
Инклюзивный парк качелей и стела: в Ханты-Мансийске продолжают благоустройство
05:51
В Волгограде задержаны авиарейсы
05:47
Трамп объявил Антифа террористической организацией
05:41
Новороссийский переулок и Спутниковая улица появятся в Кургане
05:25
В России объявили дату начала продаж iPhone 17
05:22
Билеты на финал «Интервидения» почти распроданы
05:19
МОК отказал в отстранении Израиля от соревнований по примеру России
05:09
Десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Кабардино-Балкарии
05:04
В Курганской области семейную пару обязали снести баню на участке соседа
04:57
В России изменятся детские пособия и больничные по уходу за ребенком
04:50
В Пермском крае цены на бензин рванули вверх
04:35
Россиянам рассказали, сколько нужно будет работать в декабре
04:29
Юрист раскрыла, какой будет пенсия у тех, кто не работал
04:23
Пользователи «Метросеть» из ХМАО, ЯНАО и Тюменской области остались без интернета. График
04:20
У свердловчан пропал доступ к популярным интернет-сервисам. Скрин
04:07
Обвиняемый в убийстве сподвижника Трампа сдался из-за страха за свою жизнь
04:05
На российский софт перешли более 60 аэропортов
04:02
В Дубае откроют самый высокий отель в мире
04:01
Украинский дрон атаковал автомобиль в Шебекино, погиб мирный житель
03:58
Канада начала ловить уклонистов из Украины
03:54
В ХМАО борются с незаконными свалками в четырех районах
03:40
Стало известно, когда в России выпадет первый снег
03:23
Трамп подарил королю Британии необычный сувенир
03:18
Аэропорт Волгограда временно закрыт
03:18
Прокуратура проверяет обстоятельства смертельного ДТП с автобусом в Березниках
03:14
«Ливерпуль» забил на последних секундах, ПСЖ уничтожил «Аталанту»: все результаты ЛЧ за 17 сентября
03:01
Лукашенко: Статкевич возвращался в Белоруссию, зная, что попадет в тюрьму
02:58
Times: Британия признает Палестину на этой неделе
02:52
В США во время ареста было ранено пять полицейских
02:42
ВС Польши ошибочно обстреляли свою же деревню
02:40
Правительство выделило свердловским предпринимателям миллионные субсидии
02:40
Стало известно, чем угощали Трампа в Британии
02:36
Власти Кургана начали готовиться к празднованию Нового года
02:36
В ГД внесли законопроект о праве инвалидов ездить по выделенной полосе
02:30
Пермячка отсудила у чиновников компенсацию за падение на льду
02:29
Число пропавших в полку ВСУ «Скала» сравнимо с батальоном
02:25
Из-за пожара в многоквартирном доме в Иванове эвакуировали десятки жильцов. Видео
02:18
На Камчатке зафиксировано землетрясение
02:12
Модный показ с хедлайнером Лилией Рах прошел в тюменском ДК
01:56
Шумков показал, как будет выглядеть новая взрослая поликлиника в Кургане. Фото
01:55
Бербок: ООН продолжит работать над разрешением конфликта на Украине
01:47
В Литве раскрыли, что делает НАТО из-за страха перед Россией
01:34
Путин наградил челябинских медиков
01:31
Десятки тысяч аргентинцев вышли на митинг против президента Милея
01:06
Дедушка сбил парочку на байке в центре Екатеринбурга. Фото
01:05
Умер экс-мэр Вологды Евгений Шулепов, которого обвиняли в коррупции
01:05
Мерц сделал сенсационное заявление о евреях в Германии
01:02
Мишустин выделил на поддержку пермского малого бизнеса 32 миллиона рублей
00:59
Тюменские пожарные тренируются в теплодымокамере. Фото
00:57
ВСУ атаковали несколько регионов России беспилотниками, есть раненый: онлайн-трансляция
00:50
WSJ: Трамп выдвинул Европе невыполнимые условия по санкциям против России
00:42
Скала обрушилась на бульдозер в Дагестане, один человек погиб. Видео
00:39
На западе Москвы автомобиль насмерть сбил велосипедиста
00:31
В Германии произошла авария на химическом заводе, есть погибшие
00:26
Суд рассмотрит жалобу на приговор Блиновской
00:24
В ЕС назвали нереалистичным отказ от закупок российской нефти
00:20
Останки девочки-подростка нашли в машине популярного певца в США
00:15
Путин присвоил почетное звание двум пермякам
00:11
Курганский ХК «Зауралье» всухую проиграл первый выездной матч питерской команде
00:11
Путин посмертно наградил сотрудников скорой помощи из Ярославля
00:10
Хулиганы накинулись на ветерана СВО в Екатеринбурге
00:06
Турист три дня провисел на отвесной скале в Казахстане