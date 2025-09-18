Новый представитель ХМАО в Тюменском парламенте будет получать депутатскую зарплату

В Тюменской областной думе появился новый депутат, который будет работать за зарплату. Надежда Алексеева, которой был передан вакантный мандат, написала заявление об осуществлении полномочий на постоянной основе — оно было удовлетворено общим решением думы. Кроме того, депутат займет место в одном из комитетов.
«Рекомендовать депутатам областной думы утвердить Алексееву Надежду Геннадьевну заместителем председателя комитета [по экономической политике и природопользованию, прим. URA.RU]», — зачитала решение комитета его председатель Инна Лосева. Депутаты инициативу поддержали.
Ранее URA.RU сообщало, что Надежда Алексеева получила мандат покойного экс-депутата Андрея Моргуна. Политика не стало в начале лета 2025 года
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.