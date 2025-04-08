Зеленский спустя два года нашел замену Врублевскому на посту в Казахстане

Зеленский назначил Виктора Майко послом Украины в Казахстане спустя два года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский сменил послов Украины в нескольких странах
Зеленский сменил послов Украины в нескольких странах Фото:

Лидер Украины Владимир Зеленский назначил Виктора Майко новым послом в Казахстане. До этого пост оставался вакантным в течение двух лет после увольнения Петра Врублевского на фоне скандала.

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Виктора Майко новым послом в Казахстане», — говорится на сайте украинского правительства. Уточняется, что должность была свободна с октября 2022 года. 

В МИД Казахстана отметили, что процесс согласования кандидатур является конфиденциальным, и принимающая сторона не обязана объяснять свои решения. Официальный представитель ведомства Айбек Смадияров подчеркнул, что Украина сама решает, сколько времени пост посла может оставаться вакантным, так как это является нормальным в дипломатической практике.

Виктор Майко, прежде возглавлявший украинское посольство в Туркменистане, стал частью широкомасштабной дипломатической ротации, которую проводит Зеленский. В рамках этой ротации он также сменил послов Украины в ряде других стран, включая Китай, Ливан, Финляндию, Норвегию, Аргентину и при ООН.

Экс-посол Врублевский был уволен с поста за призывы к убийству русских. В России он был заочно арестован 4 марта 2024 года и объявлен в розыск. В августе того же года суд назначил ему шесть лет колонии по ч.2 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенном публично и с угрозой насилия).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лидер Украины Владимир Зеленский назначил Виктора Майко новым послом в Казахстане. До этого пост оставался вакантным в течение двух лет после увольнения Петра Врублевского на фоне скандала. «Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Виктора Майко новым послом в Казахстане», — говорится на сайте украинского правительства. Уточняется, что должность была свободна с октября 2022 года.  В МИД Казахстана отметили, что процесс согласования кандидатур является конфиденциальным, и принимающая сторона не обязана объяснять свои решения. Официальный представитель ведомства Айбек Смадияров подчеркнул, что Украина сама решает, сколько времени пост посла может оставаться вакантным, так как это является нормальным в дипломатической практике. Виктор Майко, прежде возглавлявший украинское посольство в Туркменистане, стал частью широкомасштабной дипломатической ротации, которую проводит Зеленский. В рамках этой ротации он также сменил послов Украины в ряде других стран, включая Китай, Ливан, Финляндию, Норвегию, Аргентину и при ООН. Экс-посол Врублевский был уволен с поста за призывы к убийству русских. В России он был заочно арестован 4 марта 2024 года и объявлен в розыск. В августе того же года суд назначил ему шесть лет колонии по ч.2 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенном публично и с угрозой насилия).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...