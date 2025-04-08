Зеленский спустя два года нашел замену Врублевскому на посту в Казахстане

Лидер Украины Владимир Зеленский назначил Виктора Майко новым послом в Казахстане. До этого пост оставался вакантным в течение двух лет после увольнения Петра Врублевского на фоне скандала.
«Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Виктора Майко новым послом в Казахстане», — говорится на сайте украинского правительства. Уточняется, что должность была свободна с октября 2022 года.
В МИД Казахстана отметили, что процесс согласования кандидатур является конфиденциальным, и принимающая сторона не обязана объяснять свои решения. Официальный представитель ведомства Айбек Смадияров подчеркнул, что Украина сама решает, сколько времени пост посла может оставаться вакантным, так как это является нормальным в дипломатической практике.
Виктор Майко, прежде возглавлявший украинское посольство в Туркменистане, стал частью широкомасштабной дипломатической ротации, которую проводит Зеленский. В рамках этой ротации он также сменил послов Украины в ряде других стран, включая Китай, Ливан, Финляндию, Норвегию, Аргентину и при ООН.
Экс-посол Врублевский был уволен с поста за призывы к убийству русских. В России он был заочно арестован 4 марта 2024 года и объявлен в розыск. В августе того же года суд назначил ему шесть лет колонии по ч.2 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенном публично и с угрозой насилия).
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