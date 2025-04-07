07 апреля 2025

Губернатор ХМАО берет под личный контроль строительство мусорных полигонов

© Служба новостей «URA.RU»
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Мусорные полигоны в ХМАО построят до 2028 года
Мусорные полигоны в ХМАО построят до 2028 года Фото:

Губернатор Югры Руслан Кухарук берет под личный контроль ход строительства мусорных полигонов в регионе. Об этом он заявил в своем telegram-канале по итогам совещания в окружном правительстве.

«Правительством Югры совместно с Министерством природных ресурсов и экологии РФ проведена работа по актуализации планов, по результатам которой в декабре прошлого года утверждена дорожная карта по реализации инвестиционных проектов для объектов в сфере обращения с ТКО в Югре. В ней были пересмотрены первоначальные сроки строительства и ввода в эксплуатацию полигонов. Все мероприятия должны быть выполнены до конца 2028 года», — указал в telegram-канале Кухарук.

Работа по строительству полигонов ТБО ведется в Югре с 2019 года. Сейчас построен один — в Нефтеюганском районе. Остальные должны быть введены в эксплуатацию через три года. Глава региона лично возглавил рабочую группу, которая будет следить за реализацией проекта. «В рамках нового национального проекта „Экологическое благополучие“ поставлены задачи, которые не ограничиваются только сортировкой и утилизацией отходов. Важно научиться перерабатывать отходы промышленного производства так, чтобы они стали сырьем с возможностью дальнейшего применения», — резюмировал Кухарук.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО поддержали проект по переработке старых шин в дизельное топливо. Он поможет ликвидировать полигоны шин в регионе, в частности огромные свалки в Нижневартовске и в Нефтеюганске.

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Губернатор Югры Руслан Кухарук берет под личный контроль ход строительства мусорных полигонов в регионе. Об этом он заявил в своем telegram-канале по итогам совещания в окружном правительстве. «Правительством Югры совместно с Министерством природных ресурсов и экологии РФ проведена работа по актуализации планов, по результатам которой в декабре прошлого года утверждена дорожная карта по реализации инвестиционных проектов для объектов в сфере обращения с ТКО в Югре. В ней были пересмотрены первоначальные сроки строительства и ввода в эксплуатацию полигонов. Все мероприятия должны быть выполнены до конца 2028 года», — указал в telegram-канале Кухарук. Работа по строительству полигонов ТБО ведется в Югре с 2019 года. Сейчас построен один — в Нефтеюганском районе. Остальные должны быть введены в эксплуатацию через три года. Глава региона лично возглавил рабочую группу, которая будет следить за реализацией проекта. «В рамках нового национального проекта „Экологическое благополучие“ поставлены задачи, которые не ограничиваются только сортировкой и утилизацией отходов. Важно научиться перерабатывать отходы промышленного производства так, чтобы они стали сырьем с возможностью дальнейшего применения», — резюмировал Кухарук. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО поддержали проект по переработке старых шин в дизельное топливо. Он поможет ликвидировать полигоны шин в регионе, в частности огромные свалки в Нижневартовске и в Нефтеюганске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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