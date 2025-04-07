В Перми подростков без сопровождения родителей перестали пускать на фудкорты торговых центров

В Перми подростков перестали пускать на фудкорты торговых центров без сопровождения родителей. Сообщения с жалобами от подписчиков в telegram-канале опубликовала глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России.
«Вероятно, это происходит из-за драк и конфликтов на фудкортах. Пока сообщают о таких ограничениях в Самаре и Перми», — написала Екатерина Мизулина.
4 апреля URA.RU сообщало о том, что группу подростков напали неизвестные у ТРЦ «iMall Эспланада» в Перми. Били людей неформального движения. В полиции редакции сообщили, что материалы дела зарегистрированы в управлении МВД России по городу Перми. Сейчас проводится проверка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!