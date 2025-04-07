07 апреля 2025

В Перми подростков без сопровождения родителей перестали пускать на фудкорты торговых центров

В Перми подросткам запретили посещать фудкорты без сопровождения родителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Подписчики пожаловались на это Екатерине Мизулиной
Подписчики пожаловались на это Екатерине Мизулиной Фото:

В Перми подростков перестали пускать на фудкорты торговых центров без сопровождения родителей. Сообщения с жалобами от подписчиков в telegram-канале опубликовала глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России.

«Вероятно, это происходит из-за драк и конфликтов на фудкортах. Пока сообщают о таких ограничениях в Самаре и Перми», — написала Екатерина Мизулина.

4 апреля URA.RU сообщало о том, что группу подростков напали неизвестные у ТРЦ «iMall Эспланада» в Перми. Били людей неформального движения. В полиции редакции сообщили, что материалы дела зарегистрированы в управлении МВД России по городу Перми. Сейчас проводится проверка.

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В Перми подростков перестали пускать на фудкорты торговых центров без сопровождения родителей. Сообщения с жалобами от подписчиков в telegram-канале опубликовала глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России. «Вероятно, это происходит из-за драк и конфликтов на фудкортах. Пока сообщают о таких ограничениях в Самаре и Перми», — написала Екатерина Мизулина. 4 апреля URA.RU сообщало о том, что группу подростков напали неизвестные у ТРЦ «iMall Эспланада» в Перми. Били людей неформального движения. В полиции редакции сообщили, что материалы дела зарегистрированы в управлении МВД России по городу Перми. Сейчас проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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