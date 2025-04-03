03 апреля 2025

Неформалов избили у пермского ТЦ. Видео

Подростков избили возле ТРЦ «iMall Эспланада» в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Личности нападавших еще не установлены
Личности нападавших еще не установлены Фото:

На группу подростков напали неизвестные у ТРЦ «iMall Эспланада» в Перми. Били людей неформального движения, пояснили очевидцы.

«Драка в „iMall Эспланада“. Неизвестные били людей неформального движения прямо у входа в ТЦ» — цитирует своих подписчиков telegram-канал «Мой город — Пермь!». К сообщению приложено видео с места события.

Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

Ранее корреспонденты агентства рассказывали о массовой драке в одной из школ Пермского округа. Все происходящее было заснято на видео. К разбирательству оперативно подключились следователи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На группу подростков напали неизвестные у ТРЦ «iMall Эспланада» в Перми. Били людей неформального движения, пояснили очевидцы. «Драка в „iMall Эспланада“. Неизвестные били людей неформального движения прямо у входа в ТЦ» — цитирует своих подписчиков telegram-канал «Мой город — Пермь!». К сообщению приложено видео с места события. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается. Ранее корреспонденты агентства рассказывали о массовой драке в одной из школ Пермского округа. Все происходящее было заснято на видео. К разбирательству оперативно подключились следователи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...