На группу подростков напали неизвестные у ТРЦ «iMall Эспланада» в Перми. Били людей неформального движения, пояснили очевидцы.
«Драка в „iMall Эспланада“. Неизвестные били людей неформального движения прямо у входа в ТЦ» — цитирует своих подписчиков telegram-канал «Мой город — Пермь!». К сообщению приложено видео с места события.
Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
Ранее корреспонденты агентства рассказывали о массовой драке в одной из школ Пермского округа. Все происходящее было заснято на видео. К разбирательству оперативно подключились следователи.
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