От клининга до Матрены Настовицы: какие праздники отмечают и что нельзя делать 9 апреля 2025

9 апреля — дата, богатая на праздники. В России это профессиональный праздник для тех, кто отвечает за чистоту — работников клининга. Верующие православные в этот день обращаются к памяти святых Иоанна Прозорливого и Матроны Солунской. А в мире отмечают День АСМР и много других праздников. Подробнее о том, какие памятные даты приходятся на 9 апреля — в материале URA.RU.
Праздники 9 апреля в России
В этот день страна отмечает День работников клининговой сферы — профессиональный праздник тех, кто делает нашу жизнь чище. Его история уходит корнями в XVII век: в 1699 году Петр I издал указ, запрещающий выбрасывать мусор на улицы Москвы. А первые дворники появились еще раньше — при царе Алексее Михайловиче.
Несмотря на такую богатую историю, сам праздник возник лишь в 2009 году по инициативе частных клининговых компаний. Хотя он пока не имеет официального статуса, его популярность растет, и он стал символом уважения к людям, поддерживающим порядок в городах и домах.
Праздники в мире 9 апреля 2025
День АСМР: когда мурашки по коже становятся праздником. 9 апреля — это день, посвященный АСМР, или автономной сенсорной меридиональной реакции. Это явление, когда человек испытывает приятное покалывание в затылке, которое постепенно распространяется по шее, спине и рукам. Те, кто знаком с этими ощущениями, часто сравнивают их с «испарением шампанского на коже». Триггерами для АСМР могут быть звуки (например, шепот, постукивание или перелистывание страниц) или даже визуальные образы. Несмотря на то что наука еще не до конца изучила это явление, с 2012 года у него появился свой неофициальный праздник. Люди по всему миру в этот день делятся своими любимыми АСМР-роликами, обсуждают свои ощущения и просто наслаждаются этими приятными моментом.
День финского языка: память о создателе слов. В Финляндии 9 апреля — особый день. Именно в эту дату почитают память Микаэля Агриколы, философа, политика и лингвиста, который заложил основы финской письменности. Агрикола не просто создал первый учебник финского языка, но и стал символом сохранения национальной идентичности. В его честь по всей стране проходят мероприятия, посвященные языку, культуре и истории Финляндии. Это не просто праздник слов, это напоминание о важности сохранения своих корней.
Другие памятные даты 9 апреля:
- Грузия отмечает День национального единства — в память о трагических событиях 1989 года, когда в Тбилиси во время мирной демонстрации за независимость произошел силовой разгон, унесший жизни десятков людей.
- На Филиппинах — День доблести (Day of Valor). Это государственный праздник, посвященный героям Второй мировой войны, особенно тем, кто участвовал в обороне Батаана и Коррехидора.
- В Иране — День ядерной технологии, приуроченный к достижениям страны в области атомной энергетики и научных разработок.
- В США — День единорога (Unicorn Day). Весёлый и неформальный праздник, посвящённый мифическим существам, который особенно популярен среди детей и в социальных сетях.
- В Тунисе — День памяти мучеников, когда страна вспоминает погибших в борьбе за независимость от французского колониального правления.
Церковные праздники 9 апреля 2025 года
В России 9 апреля — особый день, когда православные верующие вспоминают сразу двух святых: Иоанна Прозорливого, известного своим отшельничеством, и мученицу Матрону Солунскую. Иоанн, которого часто называют Египетским, жил еще в IV веке. Интересно, что в молодости он был обычным плотником. Но уже в 25 лет его жизнь кардинально меняется — он решает посвятить себя служению Богу и принимает монашеский постриг. Иоанн не задерживался надолго в одном месте, переходя из монастыря в монастырь, пока, наконец, не выбрал путь полного уединения, удалившись в горы Фиваидские. Там, в затворе, он провел около полувека, сосредоточившись на духовных практиках. За неустанный труд на этом пути, Иоанн, по преданию, обрел дар предвидения будущего. Именно поэтому его и прозвали Прозорливым. Считается, что икона этого святого помогает обрести кротость и смирение.
Еще одна святая, память которой чтится 9 апреля — Матрона Солунская. Она жила на рубеже III и IV столетий и испытала на себе все тяготы рабства, будучи служанкой знатной иудейки по имени Павтила. Хозяйка пыталась заставить Матрону отказаться от христианской веры и вернуться к иудаизму. Но Матрона оставалась непоколебимой в своей вере и тайно посещала христианские богослужения. Когда Павтила узнала об этом, ее гнев не знал границ — она приказала жестоко избить Матрону до смерти. Тело безвинно убиенной рабыни было выброшено за городские стены. Верующие обращаются к ней с молитвами об укреплении веры, помощи в борьбе с греховными помыслами, слабостями и различными страхами.
Народные праздники 9 апреля: Матрена Настовица и Полурепица
В народном календаре 9 апреля носит название Матрена Настовица. Это имя праздник получил из-за слова «наст». Апрельская погода весьма переменчива: оттепель может резко смениться морозом, и тогда на снегу образуется плотная ледяная корка — тот самый наст. Интересно, что именно в это время сельские женщины раскладывали на снежном насте льняные полотна. Существовало поверье, что ткань, промороженная на льду, становится идеально белой.
Кроме того, в народе 9 апреля также называли Полурепицей. В этот день традиционно проверяли запасы репы, оставшиеся с осени. Хорошие, крепкие овощи отбирали для будущей посадки, а вот остатки шли в пищу. Кстати, блюда из репы и сегодня не теряют своей популярности. Этот простой и полезный овощ запекают, жарят, добавляют в салаты, используют для приготовления оладий и множества других аппетитных кушаний.
Народные приметы на 9 апреля: традиции и запреты дня
Матрона Солунская — помощница хозяек
9 апреля — особый день для тех, кто любит порядок. Святая Матрона считается покровительницей домашнего очага, поэтому в этот праздник хорошо заняться уборкой, приготовить что-нибудь вкусное или пригласить близких в гости. Чтобы приманить удачу, можно разобрать залежавшиеся вещи — отдать их нуждающимся, выбросить или даже сжечь (главное — делать это осознанно). Верующие в этот день просят у святой помощи в делах и терпения в трудах.
Духовный смысл дня
В 2025 году 9 апреля выпадает на среду Великого поста, а значит, стоит уделить время не только бытовым хлопотам, но и духовным практикам. Те, кто соблюдает пост, могут приготовить горячую еду, но без масла. Хорошо сходить в храм, помолиться, помочь тем, кто в этом нуждается.
Природные подсказки
Наши предки внимательно следили за погодой в этот день:
- Туман или иней — к богатому урожаю.
- Чайки кружат низко — скоро начнется ледоход.
Чего нельзя делать 9 апреля
Чтобы не навлечь на себя неприятности, лучше избегать:
- Безделья — лень в этот день сулит неудачи.
- Халатной работы — делайте все старательно.
- Сквернословия и сплетен — лишние разговоры могут обернуться ссорами.
- Ревности и обид — негативные эмоции только навредят.
- Шумных гуляний — Великий пост не время для свадеб и вечеринок.
- Выбрасывания еды — лучше отдать остатки нуждающимся или животным.
- Косметических процедур (вроде стрижки или окрашивания) — считается, что это может отнять красоту.
Именины 9 апреля
9 апреля — день ангела для обладателей имен:
- Матрона (от латинского mater — «мать»): символ мудрости, стойкости и заботы.
- Иван (Иоанн, Ян — библейское «Бог милостив»): имя с богатой историей, наделяющее человека открытостью и силой духа.
- Павел («малый» или «скромный»): несмотря на значение, носители этого имени часто отличаются твердым характером.
- Александр («защитник»): имя победителей, полное энергии и решимости.
- Макар (греческое «блаженный»): сулит своему обладателю доброту и гармонию.
Кто родился 9 апреля
- Иван Ильин (1883–1954) — русский философ, мыслитель и публицист, известный своими трудами о праве, религии и государственности.
- Ольга Перовская (1902–1961) — детская писательница, автор популярных книг о животных и природе.
- Грегори Пинкус (1903–1967) — американский биолог, сыгравший ключевую роль в создании первых противозачаточных таблеток.
- Виктор Вазарели (1906–1997) — художник венгерского происхождения, признанный основателем оп-арта — направления в искусстве, играющего с восприятием зрителя.
- Карл Перкинс (1932–1998) — американский музыкант, один из родоначальников рокабилли — стиля, объединившего рок-н-ролл и кантри.
- Полина Поризкова (р. 1965) — супермодель и писательница с чешскими корнями, одна из первых женщин из Восточной Европы, покоривших подиумы США.
- Альбина Джанабаева (р. 1979) — певица и актриса, известная как бывшая солистка популярной группы «ВИА Гра».
- Дмитрий Носов (р. 1980) — российский дзюдоист, бронзовый призер Олимпийских игр, позже занявшийся политикой.
- Кристен Стюарт (р. 1990) — американская актриса, получившая мировую известность после роли в саге «Сумерки», позже — лауреатка престижных кинопремий.
- Эль Фэннинг (р. 1998) — актриса из США, начавшая карьеру с детства и ставшая звездой таких фильмов, как «Малефисента» и «Супер 8».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.