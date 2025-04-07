В Тюмени отложили старт сезона электросамокатов

В Тюмени запуск сезона электросамокатов откладывается из-за погоды. Согласно продолжительному прогнозу, в городе пройдет снег с дождем, а ночами ожидается похолодание. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса аренды самокатов Whoosh.
«Погода в Тюмени по-прежнему не стабилизировалась. По ночам все еще холодно, в ближайшие дни, несмотря на потепление, обещают осадки. По договоренности с городом, мы планируем обновить разметку на парковках самокатов — для этого тоже надо дождаться подходящей погоды», — рассказали агентству в пресс-службе сервиса.
В 2024-ом году электросамокаты появились на улицах Тюмени 15 апреля. Для начала прокатного сезона необходимо, чтобы в городе полностью растаял снег и температура не опускалась ниже 0 градусов.
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