Мобилизованного на СВО свердловчанина признали беглецом и перестали платить

Военнослужащего из Нижнего Тагила, мобилизованного в зону спецоперации на Украине, ошибочно признали дезертиром и перестали платить ему зарплату. Деньги боец не получал с июля 2024-го, рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
«Полгода семья своими силами пыталась решить вопрос. Женщина обращалась в разные инстанции, отец бойца даже специально ездил в Самару в ППД воинской части, куда прикомандирован его сын. Безрезультатно. Спустя несколько месяцев выяснилось, что одна из частей, оказывается, объявила военнослужащего СОЧ. Этим и объяснялась приостановка выплат ему денежного довольствия», — написал депутат в своем Telegram-канале.
К делу подключилась военная прокуратура ЦВО. В ходе проверки правоохранители выяснили, что беглецом солдата признали необоснованно, поэтому данный приказ будет отменен. Долг по денежному довольствию уже выплачен.
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