07 апреля 2025

Мобилизованного на СВО свердловчанина признали беглецом и перестали платить

© Служба новостей «URA.RU»
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Боец участвует в спецоперации с сентября 2022 года (архивное фото)
Боец участвует в спецоперации с сентября 2022 года (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащего из Нижнего Тагила, мобилизованного в зону спецоперации на Украине, ошибочно признали дезертиром и перестали платить ему зарплату. Деньги боец не получал с июля 2024-го, рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

«Полгода семья своими силами пыталась решить вопрос. Женщина обращалась в разные инстанции, отец бойца даже специально ездил в Самару в ППД воинской части, куда прикомандирован его сын. Безрезультатно. Спустя несколько месяцев выяснилось, что одна из частей, оказывается, объявила военнослужащего СОЧ. Этим и объяснялась приостановка выплат ему денежного довольствия», — написал депутат в своем Telegram-канале.

К делу подключилась военная прокуратура ЦВО. В ходе проверки правоохранители выяснили, что беглецом солдата признали необоснованно, поэтому данный приказ будет отменен. Долг по денежному довольствию уже выплачен.

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Военнослужащего из Нижнего Тагила, мобилизованного в зону спецоперации на Украине, ошибочно признали дезертиром и перестали платить ему зарплату. Деньги боец не получал с июля 2024-го, рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «Полгода семья своими силами пыталась решить вопрос. Женщина обращалась в разные инстанции, отец бойца даже специально ездил в Самару в ППД воинской части, куда прикомандирован его сын. Безрезультатно. Спустя несколько месяцев выяснилось, что одна из частей, оказывается, объявила военнослужащего СОЧ. Этим и объяснялась приостановка выплат ему денежного довольствия», — написал депутат в своем Telegram-канале. К делу подключилась военная прокуратура ЦВО. В ходе проверки правоохранители выяснили, что беглецом солдата признали необоснованно, поэтому данный приказ будет отменен. Долг по денежному довольствию уже выплачен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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