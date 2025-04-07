07 апреля 2025

Экс-инспектор курганского Гостехнадзора получил срок за массовые взятки и подлог

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области осудили за взятки бывшего инспектора Гостехнадзора
В Курганской области осудили за взятки бывшего инспектора Гостехнадзора Фото:

В Шатровском районном суде (Курганская область) вынесен приговор бывшему инспектору Гостехнадзора Александру Вяткину. Мужчина был признан виновным в получении взятки в составе группы лиц и служебном подлоге. Об этом сообщает прокуратура региона.

«В период с июня 2020 по март 2023 года обвиняемый, занимая должность инспектора, изготавливал удостоверения тракториста-машиниста без фактического обучения и сдачи экзаменов, после чего вносил ложные сведения в базу данных», — сообщили в ходе судебного заседания. В результате этих действий за деньги было изготовлено 70 незаконных удостоверений. Клиентов Вяткину находили в соседней Свердловской области помощники из числа местных жителей.

Суд, учитывая серьезность преступления и позицию государственного обвинения, назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он получил штраф в размере одного миллиона.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский госинспектор и свердловчане создали преступную группу. Они помогали соискателям получать удостоверения машинистов без прохождения обучения. С одного человека группа получала от 12 до 50 тысяч рублей.

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В Шатровском районном суде (Курганская область) вынесен приговор бывшему инспектору Гостехнадзора Александру Вяткину. Мужчина был признан виновным в получении взятки в составе группы лиц и служебном подлоге. Об этом сообщает прокуратура региона. «В период с июня 2020 по март 2023 года обвиняемый, занимая должность инспектора, изготавливал удостоверения тракториста-машиниста без фактического обучения и сдачи экзаменов, после чего вносил ложные сведения в базу данных», — сообщили в ходе судебного заседания. В результате этих действий за деньги было изготовлено 70 незаконных удостоверений. Клиентов Вяткину находили в соседней Свердловской области помощники из числа местных жителей. Суд, учитывая серьезность преступления и позицию государственного обвинения, назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он получил штраф в размере одного миллиона. Ранее URA.RU сообщало, что курганский госинспектор и свердловчане создали преступную группу. Они помогали соискателям получать удостоверения машинистов без прохождения обучения. С одного человека группа получала от 12 до 50 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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