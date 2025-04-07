Экс-инспектор курганского Гостехнадзора получил срок за массовые взятки и подлог

В Шатровском районном суде (Курганская область) вынесен приговор бывшему инспектору Гостехнадзора Александру Вяткину. Мужчина был признан виновным в получении взятки в составе группы лиц и служебном подлоге. Об этом сообщает прокуратура региона.
«В период с июня 2020 по март 2023 года обвиняемый, занимая должность инспектора, изготавливал удостоверения тракториста-машиниста без фактического обучения и сдачи экзаменов, после чего вносил ложные сведения в базу данных», — сообщили в ходе судебного заседания. В результате этих действий за деньги было изготовлено 70 незаконных удостоверений. Клиентов Вяткину находили в соседней Свердловской области помощники из числа местных жителей.
Суд, учитывая серьезность преступления и позицию государственного обвинения, назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он получил штраф в размере одного миллиона.
Ранее URA.RU сообщало, что курганский госинспектор и свердловчане создали преступную группу. Они помогали соискателям получать удостоверения машинистов без прохождения обучения. С одного человека группа получала от 12 до 50 тысяч рублей.
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