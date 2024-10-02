Курганский госинспектор со свердловчанами создал ОПГ

Курганского госинспектора будут судить за созданную со свердловчанами ОПГ
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В Кургане СУСК раскрыл коррупцию в составе ОПГ
В Кургане СУСК раскрыл коррупцию в составе ОПГ Фото:

В Курганской области следователи раскрыли уголовное дело о коррупции, совершенное участниками организованной преступной группы (ОПГ). В состав группы входил бывший главный техинспектор Шатровского района и двое жителей Свердловской области, получавшие взятки за помощь в сдаче экзаменов. Об этом рассказали в следственном управлении СК России по Курганской области.

«Организатор группы и его сообщники занимались выдачей удостоверений тракториста-машиниста без необходимого обучения и сдачи экзаменов», — сообщает пресс-служба управления СК региона. Общая сумма незаконно полученных денег составила более двух миллионов рублей.

В ходе расследования было установлено, что с 2020 по 2023 год ОПГ систематически получала взятки от граждан за незаконное получение удостоверений. Пособники инспектора подыскивали в соседнем регионе кандидатов на получение удостоверений, и брали с них деньги за успешную сдачу экзаменов.

С экзаменующихся брали от 12 до 50 тысяч рублей. За эти деньги госинспектор составлял листы о прохождении экзамена и вносил их в базу. Директор одной из местных автошкол помогала оформлять обучение. 

Действуя в составе организованной группы, обвиняемые, по данным следствия, осуществили более 70 фактов незаконной выдачи водителям указанных удостоверений. Данные факты были выявлены в результате оперативно-розыскных мероприятий, а также в рамках расследования уголовного дела при слаженном взаимодействии сотрудников СК с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Курганской области, добавили в пресс-службе УМВД региона.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками регионального управления МВД России. Также были возбуждены более 100 дел в отношении водителей и посредников в даче взяток.

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В Курганской области следователи раскрыли уголовное дело о коррупции, совершенное участниками организованной преступной группы (ОПГ). В состав группы входил бывший главный техинспектор Шатровского района и двое жителей Свердловской области, получавшие взятки за помощь в сдаче экзаменов. Об этом рассказали в следственном управлении СК России по Курганской области. «Организатор группы и его сообщники занимались выдачей удостоверений тракториста-машиниста без необходимого обучения и сдачи экзаменов», — сообщает пресс-служба управления СК региона. Общая сумма незаконно полученных денег составила более двух миллионов рублей. В ходе расследования было установлено, что с 2020 по 2023 год ОПГ систематически получала взятки от граждан за незаконное получение удостоверений. Пособники инспектора подыскивали в соседнем регионе кандидатов на получение удостоверений, и брали с них деньги за успешную сдачу экзаменов. С экзаменующихся брали от 12 до 50 тысяч рублей. За эти деньги госинспектор составлял листы о прохождении экзамена и вносил их в базу. Директор одной из местных автошкол помогала оформлять обучение.  Действуя в составе организованной группы, обвиняемые, по данным следствия, осуществили более 70 фактов незаконной выдачи водителям указанных удостоверений. Данные факты были выявлены в результате оперативно-розыскных мероприятий, а также в рамках расследования уголовного дела при слаженном взаимодействии сотрудников СК с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Курганской области, добавили в пресс-службе УМВД региона. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками регионального управления МВД России. Также были возбуждены более 100 дел в отношении водителей и посредников в даче взяток.
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