Школьника из ЯНАО, ударившего охранника ножом, отправили в детскую психиатрию

Ученика школы № 3 в Новом Уренгое отправили в детскую психиатрическую клинику. Вчера он совершил уже второе нападение на человека, сообщает SHOT.
«Школьника из Нового Уренгоя, ударившего ножом одноклассницу и охранника, отправили в детскую психиатрию. Подросток год стоит на учёте у психиатра и это его второе нападение», — пишет telegram-канал SHOT.
По данным источника, Тимофею 12 лет, он учится еще в начальной школе. В мае 2024 года он ударил одноклассницу, с которой у него возник конфликт. После инцидента его поставили на психиатрический учет. В начале 2025 года он лечился в стационаре.
Источник также указывает на данные очевидцев, которые утверждают, что девочка, на которую он напал с ножом, сама провоцировала его. «А непосредственно перед нападением не выпускала из класса. К счастью, складной нож не пробил толстый зимний пуховик», — пишет источник. Пострадал только охранник, который схватил мальчика. Сейчас Тимофей находится в психиатрической больнице.
Ранее URA.RU рассказало, что в школе № 3 Нового Уренгоя ребенок пронес в школу нож и напал на девочку. Нож отобрал охранник, получивший легкое ранение. Полиция и прокуратура проводит проверки. Ранее мальчик принимал успокоительные препараты.Следком возбудил уголовное дело сразу по двум статьям — «Халатность» и «Выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности».
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