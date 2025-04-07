Тюменские власти в третий раз попросят денег на мелеющую Туру

Тюменское правительство еще раз подаст заявку на расчистку Туры за счет федерального бюджета, хотя дважды властям отказывали в проведении работ. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте недропользования и экологии.
«В 2025 году правительством Тюменской области планируется направить в Росводресурсы предложения по включению мероприятия по расчистке реки Тура в Тюмени в перечень мероприятий федерального проекта „Вода России“ национального проекта „Экологическое благополучие“ на 2026 год и плановый период 2027-2028 годы», — заявили в департаменте. Там же добавили, что подобные работы могут проводиться только за счет федерального бюджета.
Ранее URA.RU писало, что расчистка Туры не спасет реку от обмеления. По данным властей, главная причина понижения уровня воды — дефицит осадков и воды в почвах и на водосборе.
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