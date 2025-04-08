ВС РФ штурмуют село Горналь в Курской области

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Северяне ведут штурмовые действия
Северяне ведут штурмовые действия Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Российская группировка «Север» начала штурм Горналя и Олешни в Курской области утром 8 апреля. Эти населенные пункты были последними, находившимися под контролем украинских военных в данном регионе.

«Военнослужащие выбивают противника из последних двух небольших населенных пунктов, находящихся формально под контролем врага в суджанском приграничье», — говорится в сообщении telegram-канала «Северный ветер». По данным источника, село Гуево уже полностью освобождено, но официального подтверждения пока нет.

Украинские спецназовцы, десантники и бойцы 129-й бригады теробороны, понесли значительные потери. Российские подразделения, прорвав вражескую оборону, начали эвакуацию мирного населения в безопасные районы.

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Российская группировка «Север» начала штурм Горналя и Олешни в Курской области утром 8 апреля. Эти населенные пункты были последними, находившимися под контролем украинских военных в данном регионе. «Военнослужащие выбивают противника из последних двух небольших населенных пунктов, находящихся формально под контролем врага в суджанском приграничье», — говорится в сообщении telegram-канала «Северный ветер». По данным источника, село Гуево уже полностью освобождено, но официального подтверждения пока нет. Украинские спецназовцы, десантники и бойцы 129-й бригады теробороны, понесли значительные потери. Российские подразделения, прорвав вражескую оборону, начали эвакуацию мирного населения в безопасные районы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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