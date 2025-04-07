07 апреля 2025

На северо-западе Челябинска перекроют еще одну из ключевых дорог. Схема

В Челябинске ограничат движение по улице Братьев Кашириных с 9 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Движение будет ограничено с 9 апреля
Движение будет ограничено с 9 апреля Фото:

В Челябинске на пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных ограничат движение для транспорта с 9 по 15 апреля для ремонта дороги. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«На пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных будет ограничено движение. После проведенных работ по ремонту коллектора МУП „ПОВВ“ приступает к восстановлению покрытия», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале.

С 9 апреля с 10:00 до 11 апреля до 08:00 ограничивается движение по четырем полосам улице Братьев Кашириных в сторону центра. Движение будет полностью закрыто по улице Косарева от Братьев Кашириных к Университетской набережной.

С 11 апреля с 10:00 до 15 апреля до 10:00 будет ограничено движение по двум полосам по улице Братьев Кашириных в сторону центра. Движение полностью закроют по улице Косарева от Университетской набережной к Братьев Кашириных.

МУП «ПОВВ» приносит извинения за временные неудобства. Автомобилистов просят выбирать альтернативные пути для передвижения.

С 12 апреля до июня 2027 года вводится полное ограничение движения по участку проспекта Победы от улицы Косарева до улицы Краснознаменная на северо-западе Челябинска. Перекрытие связано с очередным этапом строительства метротрама, сообщили ранее в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

Первый этап перекрытия дороги
Первый этап перекрытия дороги
Фото:
Второй этап перекрытия дороги
Второй этап перекрытия дороги
Фото:

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В Челябинске на пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных ограничат движение для транспорта с 9 по 15 апреля для ремонта дороги. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. «На пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных будет ограничено движение. После проведенных работ по ремонту коллектора МУП „ПОВВ“ приступает к восстановлению покрытия», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале. С 9 апреля с 10:00 до 11 апреля до 08:00 ограничивается движение по четырем полосам улице Братьев Кашириных в сторону центра. Движение будет полностью закрыто по улице Косарева от Братьев Кашириных к Университетской набережной. С 11 апреля с 10:00 до 15 апреля до 10:00 будет ограничено движение по двум полосам по улице Братьев Кашириных в сторону центра. Движение полностью закроют по улице Косарева от Университетской набережной к Братьев Кашириных. МУП «ПОВВ» приносит извинения за временные неудобства. Автомобилистов просят выбирать альтернативные пути для передвижения. С 12 апреля до июня 2027 года вводится полное ограничение движения по участку проспекта Победы от улицы Косарева до улицы Краснознаменная на северо-западе Челябинска. Перекрытие связано с очередным этапом строительства метротрама, сообщили ранее в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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