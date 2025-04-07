Один из богатейших предпринимателей Курганской области Вячеслав Немиров, владеющий несколькими агропредприятиями в регионе рискует остаться без мандата. По данным источников URA.RU, он планирует баллотироваться по спискам «Единой России» в округе №17 (Кетовский), где у партии ослабленные позиции по партийным спискам. По мнению других источников — у него в округе сосредоточен лояльный электорат, который поможет пройти в думу.
«По этому округу стабильно побеждает банкир Евгений Кафеев, а второй мандат, по спискам, чаще всего достается ЛДПР — у них высокая узнаваемость и поддержка в Кетовском округе», — рассказал инсайдер. По его словам, Немирову будет сложно избраться в думу на фоне сложившейся ситуации, и необходимо будет вложить много ресурсов в кампанию.
В то же время, по данным других источников, бизнесмен может рассчитывать на поддержку работников собственных агропредприятий, расположенных в этом округе. «Это может усилить его шансы на победу за счет мобилизации лояльного электората и переломить ситуацию, забрав мандат по партийным спискам», — отмечают источники.
Корреспондент URA.RU направил запросы для уточнения информации по теме в личные сообщения бизнесмену Вячеславу Немирову. Ответ ожидается
Также вопросы по теме были направлены заместителю секретаря курганского отделения «Единой России» Родиону Вяткину. Он заявил что находится на рабочем выезде, и отметил, что документы от Немирова на праймериз партии он еще не видел. «Если он примет участие в предварительном голосовании — это однозначно усилит команду ЕР. Но не будем забегать вперед. Пока заявление в Оргкомитет ПГ не поступило», — отметил Вяткин.
Ранее URA.RU писало, что действующими депутатами от округа являются лидер курганской ЛДПР Юрий Ярушин и зампред облдумы, банкир Евгений Кафеев. Выборы в Курганскую областную думу пройдут 14 сентября 2025 года. Курганцам предстоит избрать 34 депутата
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