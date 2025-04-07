07 апреля 2025

Следственный комитет хочет забрать расследование дела об избиении подростками жителя ХМАО

Следователи взялись за дело об избиении жителя Нижневартовска толпой подростков
© Служба новостей «URA.RU»
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Расследованием дела о нападении подростков на жителя Нижневартовска хочет заняться следственный комитет
Расследованием дела о нападении подростков на жителя Нижневартовска хочет заняться следственный комитет Фото:

Следственный комитет России по ХМАО намерен забрать в свое производство уголовное дело по факту нападения на жителя Нижневартовска. Толпа подростков избила мужчину около подъезда жилого дома, сообщил окружной СК на официальном сайте.

«В социальных медиа распространяется видеозапись и публикации о причинении телесных повреждений жителю Нижневартовска группой подростков. Руководитель СУ СК России по ХМАО–Югре Михаил Мокшин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного отдела по городу Нижневартовску начать процессуальную проверку и обратиться к прокурору с ходатайством о передаче уголовного дела в следственный отдел», — говорится в публикации официальном заявлении ведомства.

Видео с кадрами избиения появилось в соцсетях. Комментируя ролик, жительница Нижневартовска заявила, что ее дядю избила группа подростков. По ее словам, молодые люди ворвались в квартиру, а потом у подъезда избили мужчину битой по голове. В МВД заявили, что пострадавшие изначально не обращались в полицию — проверка была начата после появления информации в интернете.

По официальной информации, всех участников конфликта нашли. Полиция завела уголовное дело. Расследование контролирует аппарат управления следственного комитета.

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Следственный комитет России по ХМАО намерен забрать в свое производство уголовное дело по факту нападения на жителя Нижневартовска. Толпа подростков избила мужчину около подъезда жилого дома, сообщил окружной СК на официальном сайте. «В социальных медиа распространяется видеозапись и публикации о причинении телесных повреждений жителю Нижневартовска группой подростков. Руководитель СУ СК России по ХМАО–Югре Михаил Мокшин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного отдела по городу Нижневартовску начать процессуальную проверку и обратиться к прокурору с ходатайством о передаче уголовного дела в следственный отдел», — говорится в публикации официальном заявлении ведомства. Видео с кадрами избиения появилось в соцсетях. Комментируя ролик, жительница Нижневартовска заявила, что ее дядю избила группа подростков. По ее словам, молодые люди ворвались в квартиру, а потом у подъезда избили мужчину битой по голове. В МВД заявили, что пострадавшие изначально не обращались в полицию — проверка была начата после появления информации в интернете. По официальной информации, всех участников конфликта нашли. Полиция завела уголовное дело. Расследование контролирует аппарат управления следственного комитета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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