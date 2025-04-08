В Кремле раскрыли URA.RU планы по мирному договору с Японией

В Кремле заявили, что никакие мирные переговоры с Японией на текущий момент невозможны. Об этом, отвечая на вопрос URA.RU, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Никаких контактов с японскими властями сейчас нет. Токио поспешил полностью присоединиться ко всем недружественным и враждебным шагам по отношению к нашей стране. И конечно, на фоне такой позиции Токио, которая, кстати говоря, сохраняется, слова о желании выйти на мирный договор — это одно, а реальное положение дел и реальные меры, которые были приняты против нашей страны руководством Японии, — это совсем другое. Мы исходим из реального положения дел. И конечно, в этих условиях вряд ли приходится говорить о возможности каких-либо переговоров», — заявил Песков.
В ежегодном дипломатическом докладе «Синяя книга» японский МИД заявил, что желает заключить мирный договор с Россией. Однако после введения антироссийских санкций переговоры по этому вопросу между Москвой и Токио прекратились.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.