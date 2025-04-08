Стало известно, что бойцы СВО тратят свои выплаты на любовниц

Жены военных РФ пожаловались, что мужья тратят выплаты на любовниц
© Служба новостей «URA.RU»
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Любовницы на фронте лишают законных жен участников СВО выплат, пишет Кашеварова
Любовницы на фронте лишают законных жен участников СВО выплат, пишет Кашеварова Фото:

Жены участников специальной военной операции (СВО) столкнулись с тем, что их мужья тратят полагающиеся за участие в конфликте выплаты от государства на содержание любовниц в прифронтовой зоне. Об этом сообщила российская общественница Анастасия Кашеварова.

По словам Кашеваровой, жены военнослужащих столкнулись с проблемами в получении полагающихся им выплат, поскольку их супруги расходовали заработанные средства на женщин, проживающих в прифронтовых районах. «Мошенники создают различные схемы, чтобы завладеть деньгами участников СВО. Один из самых распространенных способов мошенничества: женитьба или, уж простите, просто ловля дамами гусара», — рассказала Кашеварова в своем telegram-канале.

Общественница отметила, что военные часто становятся жертвами мошенничества и вербовки со стороны так называемых «Мальвинок» и «Черных вдов». «Мальвинками» она назвала женщин в прифронтовых регионах, которые высасывают деньги с бойцов ВС РФ.

По словам Кашеваровой, подобные личности манипулируют отношениями для получения материальной выгоды. Из-за чего военные расходуют выплаты и лишают жен возможности встретиться, проводя отпуска вне дома.

Кашеварова также заявила, что такие дамы также нередко работают на вражеские спецслужбы. Эти женщины используют близость к военнослужащим для того, чтобы получить информацию.

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Жены участников специальной военной операции (СВО) столкнулись с тем, что их мужья тратят полагающиеся за участие в конфликте выплаты от государства на содержание любовниц в прифронтовой зоне. Об этом сообщила российская общественница Анастасия Кашеварова. По словам Кашеваровой, жены военнослужащих столкнулись с проблемами в получении полагающихся им выплат, поскольку их супруги расходовали заработанные средства на женщин, проживающих в прифронтовых районах. «Мошенники создают различные схемы, чтобы завладеть деньгами участников СВО. Один из самых распространенных способов мошенничества: женитьба или, уж простите, просто ловля дамами гусара», — рассказала Кашеварова в своем telegram-канале. Общественница отметила, что военные часто становятся жертвами мошенничества и вербовки со стороны так называемых «Мальвинок» и «Черных вдов». «Мальвинками» она назвала женщин в прифронтовых регионах, которые высасывают деньги с бойцов ВС РФ. По словам Кашеваровой, подобные личности манипулируют отношениями для получения материальной выгоды. Из-за чего военные расходуют выплаты и лишают жен возможности встретиться, проводя отпуска вне дома. Кашеварова также заявила, что такие дамы также нередко работают на вражеские спецслужбы. Эти женщины используют близость к военнослужащим для того, чтобы получить информацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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