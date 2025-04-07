Общество Транспорт Мэр Екатеринбурга утвердил 14-километровую трамвайную ветку в Новокольцовский 08 апреля 2025 в 15:14 Размер текста - 17 + По всей длине маршрута обустроят 22 остановки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект, по которому будет проложен трамвайный путь длиной в 14 километров. Новый маршрут соединит улицу Юлиуса Фучика и микрорайон Новокольцовский. Об этом Орлов написал у себя в Telegram-канале. «Продолжаем работу над развитием транспортной инфраструктуры Екатеринбурга. Утвердил проекты планировки и межевания территории для строительства еще одной трамвайной линии», — рассказал глава города. По всей длине маршрута обустроят 22 остановки, там сделают широкие тротуары, велодорожки. Помимо этого, на площади в девять гектаров построят новое трамвайное депо. О необходимости трамвайного маршрута в Новокольцовский начали говорить еще в 2021 году. Стоимость работ оценивалась в 12-15 миллиардов рублей. Маршрут пройдет от улицы Юлиуса Фучика (микрорайон Ботанический) до ЖК «Новокольцовский» (в районе аэропорта Кольцово) через Уктус и Птицефабрику. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект, по которому будет проложен трамвайный путь длиной в 14 километров. Новый маршрут соединит улицу Юлиуса Фучика и микрорайон Новокольцовский. Об этом Орлов написал у себя в Telegram-канале. «Продолжаем работу над развитием транспортной инфраструктуры Екатеринбурга. Утвердил проекты планировки и межевания территории для строительства еще одной трамвайной линии», — рассказал глава города. По всей длине маршрута обустроят 22 остановки, там сделают широкие тротуары, велодорожки. Помимо этого, на площади в девять гектаров построят новое трамвайное депо. О необходимости трамвайного маршрута в Новокольцовский начали говорить еще в 2021 году. Стоимость работ оценивалась в 12-15 миллиардов рублей. Маршрут пройдет от улицы Юлиуса Фучика (микрорайон Ботанический) до ЖК «Новокольцовский» (в районе аэропорта Кольцово) через Уктус и Птицефабрику. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям