07 апреля 2025

Мэр Екатеринбурга утвердил 14-километровую трамвайную ветку в Новокольцовский

© Служба новостей «URA.RU»
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По всей длине маршрута обустроят 22 остановки Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект, по которому будет проложен трамвайный путь длиной в 14 километров. Новый маршрут соединит улицу Юлиуса Фучика и микрорайон Новокольцовский. Об этом Орлов написал у себя в Telegram-канале.

«Продолжаем работу над развитием транспортной инфраструктуры Екатеринбурга. Утвердил проекты планировки и межевания территории для строительства еще одной трамвайной линии», — рассказал глава города.

По всей длине маршрута обустроят 22 остановки, там сделают широкие тротуары, велодорожки. Помимо этого, на площади в девять гектаров построят новое трамвайное депо.

О необходимости трамвайного маршрута в Новокольцовский начали говорить еще в 2021 году. Стоимость работ оценивалась в 12-15 миллиардов рублей. Маршрут пройдет от улицы Юлиуса Фучика (микрорайон Ботанический) до ЖК «Новокольцовский» (в районе аэропорта Кольцово) через Уктус и Птицефабрику.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект, по которому будет проложен трамвайный путь длиной в 14 километров. Новый маршрут соединит улицу Юлиуса Фучика и микрорайон Новокольцовский. Об этом Орлов написал у себя в Telegram-канале. «Продолжаем работу над развитием транспортной инфраструктуры Екатеринбурга. Утвердил проекты планировки и межевания территории для строительства еще одной трамвайной линии», — рассказал глава города. По всей длине маршрута обустроят 22 остановки, там сделают широкие тротуары, велодорожки. Помимо этого, на площади в девять гектаров построят новое трамвайное депо. О необходимости трамвайного маршрута в Новокольцовский начали говорить еще в 2021 году. Стоимость работ оценивалась в 12-15 миллиардов рублей. Маршрут пройдет от улицы Юлиуса Фучика (микрорайон Ботанический) до ЖК «Новокольцовский» (в районе аэропорта Кольцово) через Уктус и Птицефабрику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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