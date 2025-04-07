Сколько тюменцы могут заработать на курорте местного олигарха

На курорте «ЛетоЛето» тюменского олигарха Владимира Шевчика можно зарабатывать до 100 тысяч рублей. Это видно из анализа вакансий, размещенных на сайте рекрутингового агентства hh.ru.
«Всего работодателем „ЛетоЛето“ открыто 36 вакансий. из них 13 в области общепита, 10 в области медицины, остальные по разным специальностям. Максимальная заработная плата составляет 100 тысяч рублей», — показывает результат анализа.
Такую сумму комплекс готов платить ведущему маркетологу-аналитику. Ему предстоит заниматься сбором данных, формированием отчетов, составлением бизнес-планов доходов и отслеживанием изменений на рынке.
Самую низкую зарплату предлагают SMM-специалисту. За поиск и производство контента готовы платить всего 30 тысяч рублей. Еще 10 вакансий в комплексе «ЛетоЛето» не содержат информации о предлагаемой зарплате.
Ранее стало известно, что в Тюмени вырос спрос на геологов. Им готовы платить до 320 тысяч рублей в месяц.
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