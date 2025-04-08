«Использует женщин и ищет выгодную партию»: телеведущий раскрыл подноготную скандала вокруг сына Кадышевой

Певица Надежда Кадышева с ее сыном Григорием Костюком владеют империей, но при этом сын народницы якобы не в состоянии выплатить бывшей жене 15 тысяч рублей в качестве алиментов. Телеведущий Георгий Иващенко в беседе с URA.RU рассказал, что происходит в звездной семье и как поведение сына может отразиться на репутации народной артистки России.
«Григорий, вероятно, использует женщин в качестве трамплина, материального в том числе. Странно, что он себя так ведет, учитывая популярность мамы. Все его скандалы отражаются на ней. Странно, что он, имея с мамой огромную империю в виде не только концертной деятельности, но и театра, не в состоянии выплачивать минимальные алименты на своих детей. Как мы видим из того, что говорят его бывшие жены, он в принципе не выполняет никаких обязательств», — отмечает Иващенко.
С личной жизнью у Костюка не складывается. Первая жена лишила его родительских прав на сына, а вторая бывшая, Габриелла Мерман, подарившая ему еще одного сына, обвиняет его не только в равнодушии по отношению к ребенку, но и называет аферистом. Сын Кадышевой в медовом месяце в Дубае сорил подаренными деньгами, а как только они закончились, улетел якобы по делам в Москву, оставив жену на седьмом месяце беременности в чужой стране без денег и с банковскими картами с нулевым балансом.
«Такое ощущение, что Григорий или его мама Надежда ищут ему выгодную партию, потому что все все жены обеспечены из богатых семей, возможно это соединение кланов. Еще интереснее поведение самой Кадышевой, которая не дает полноценных интервью, при этом она упоминала о том, что они якобы общаются с внуками и все хорошо у них. Но на самом деле за всем этим скрывается некрасивая правда. Надежда очень сильно пытается сберечь свой образ, но всплывающие факты подрывают репутацию», — заключил светский обозреватель.
Сам Григорий Костюк, как и мама, не дает комментариев. Сейчас они активно выступают и собирают аншлаги.
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