Молодой соратник Паслера может получить контроль над шестью министерствами

Покидающий должность вице-губернатора Оренбургской области Игнат Петухов, который в скором времени устроится в свердловское правительство, может получить частично функционал первого замгубернатора Алексея Шмыкова. Эта версия — самая популярная из тех, что сейчас обсуждают госслужащие.
«Петухов курировал в Оренбуржье минпром, минприроды, минэкономики, в свердловском правительстве эти министерства как раз закреплены за Шмыковым, который перед отставкой [прошлого губернатора Евгения] Куйвашева значительно увеличил функционал (получил под контроль минфин, Региональную энергетическую комиссию и департамент госзакупок, — прим. URA.RU). Скорее всего, часть полномочий он передаст [Петухову]», — рассуждает знакомый с раскладом в правительстве источник URA.RU.
В таком случае свой функционал сохранят замы губернатора Дмитрий Ионин, отвечающий за сферу инвестиций, и Василий Козлов, за которым закреплен департамент труда и министерство внешнеэкономических связей. Рассказывают, что с ними у Паслера уже выстроились рабочие отношения.
Об увольнении 31-летнего Петухова из оренбургского правительства стало известно днем 3 апреля. Последний рабочий день на посту вице-губернатора у него будет 4 апреля. Отставку Петухова и переезд в Екатеринбург URA.RU анонсировало еще 27 марта.
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