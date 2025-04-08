«Есть следы укусов»: появились подробности ЧП с находкой женской головы в лесу в Серове

Женская голова, найденная возле коллективного сада «Ягодка» в Серове (Свердловская область), может принадлежать пропавшей 44-летней женщине, которую ищут с начала марта. Об этом URA.RU рассказал участник поисковой группы.
«Волонтеры продолжают обход территории, несмотря на плохую видимость из-за снега. Со слов следователей, голова отделена от тела, есть следы укусов животных. Судмедэксперты делают анализы, чтобы установить личность», — заявил собеседник агентства.
По его словам, информация о пропаже женщины противоречивая. «Есть много версий, где ее видели в последний раз. Много слухов и о том, как она ушла из дома», — отметил источник.
В Серовском межрайонном следственном отделе СКР выясняют обстоятельства произошедшего. Полицейские анализируют сведения по пропавшим.
«В микрорайоне, где обнаружили голову, сейчас ведутся поисковые мероприятия с целью возможного обнаружения других останков. Возможно, дикие животные могли их растащить по округе. По итогам начавшейся работы будет принято обоснованное процессуальное решение и получен ответ на вопрос, носит ли смерть человека криминальный характер», — прокомментировал URA.RU пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!