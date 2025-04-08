СКР возбудил уголовное дело из-за стрельбы в колледже «Газпром» в Новом Уренгое

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Из-за стрельбы в колледже возбуждено уголовное дело
Из-за стрельбы в колледже возбуждено уголовное дело Фото:

СКР возбудил уголовные дела из-за выстрела в «Газпром техникуме» в Новом Уренгое. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственным отделом по городу Новый Уренгой СУ СКР по ЯНАО возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 238 УК РФ (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности)», — сообщает пресс-служба окружного следкома. На месте происшествия также работают сотрудники полиции.

По предварительной информации 8 апреля 17-летний студент попросил у друга пневматический пистолет. Из него он произвел выстрел, от которого никто не пострадал, пулька попала в интерактивную доску. Мэр Антон Колодин выступил с обращением к жителям.

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СКР возбудил уголовные дела из-за выстрела в «Газпром техникуме» в Новом Уренгое. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Следственным отделом по городу Новый Уренгой СУ СКР по ЯНАО возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 238 УК РФ (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности)», — сообщает пресс-служба окружного следкома. На месте происшествия также работают сотрудники полиции. По предварительной информации 8 апреля 17-летний студент попросил у друга пневматический пистолет. Из него он произвел выстрел, от которого никто не пострадал, пулька попала в интерактивную доску. Мэр Антон Колодин выступил с обращением к жителям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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