Власти Сургута (ХМАО) объяснили стоимость кормушек, которые планируют установить в парке «За Саймой» по инициативному проекту «Хвостатый буфет». По информации на официальном сайте города, на реализацию инициативы — изготовление и установку пяти объектов — выделили более 800 тысяч рублей. В мэрии объяснили, что стоимость оправданна, поскольку кормушки будут представлять собой дизайнерские арт-объекты.
«Стоимость изготовления арт-объекта является приемлемой. Есть практика реализации подобных инициативных проектов по созданию арт-объектов, стоимость которых варьируется до миллиона рублей за один объект», — сообщили URA.RU в городской администрации.
Конструкции, по словам властей, будут представлять собой дизайнерские арт-объекты. Они являются аналогом малых архитектурных форм. По данным мэрии, проект получил положительную оценку конкурсной комиссии и профильных экспертов. Его поддержали более 600 горожан. Инициаторы заранее оценили бюджет, а определять подрядчика, объем и стоимость работ будет профильное подразделение администрации города — в рамках действующего законодательства о закупках.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) подрядчики задержали благоустройство пешеходных дорожек в городском парке «За Саймой», тем самым вызвав общественное негодование. Они должны были справиться за два месяца, но спустя четыре месяца горожане так и не увидели световых столбов.
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